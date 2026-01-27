驗證碼塞車！鈔券改版票選首日湧萬人 央行致歉：請稍後再試

驗證碼塞車！鈔券改版票選首日湧萬人。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行正式啟動新臺幣鈔券改版，並推出「臺灣之美」系列鈔券面額主題全民票選活動。不料活動上線後反應過於熱烈，部分民眾反映未能第一時間收到驗證碼。央行對此深表歉意，已緊急協調相關單位處理，並提醒民眾若暫時未收到驗證碼，可稍後再行嘗試。

央行今早甫宣布開放12項面額主題供民眾票選，活動隨即引發社會廣泛關注，首日參與人數即突破萬人，顯示國人對鈔券改版議題高度重視，並踴躍以行動參與公共事務。

惟因短時間內驗證電子郵件大量湧入，傳遞過程可能出現延遲或遭系統攔阻，導致部分民眾未能即時取得驗證碼。央行表示，已協調相關單位加速排除問題，並將持續滾動檢討、優化系統機制，確保活動順利進行。

本次票選活動將持續至2月13日17時止，時間仍相當充裕。央行也再次呼籲民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

