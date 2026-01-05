驗證面對南海、台海同時軍事衝突？美軍媒揭解放軍轟-6K警巡航黃岩島
[Newtalk新聞] 美國軍事媒體《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，中國解放軍12月份在南海區域進行戰備警巡，時間點與針對台灣的「正義使命2025」（Justice Mission）演習幾近重疊。顯示解放軍自行演練，同時面對2場海空戰爭的可能性。據傳，中國為強化戰力，派出多架搭載鷹擊-12反艦巡弋導彈的轟-6K轟炸機巡航黃岩島（Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘；中華民國主權聲索定名「民主礁」）。分析認為，解放軍的目的在於展現軍力，證明即使其他海域有事，也有足夠兵力應對戰局，穩固南海主權主張的決心。
根據中國官方媒體報導，整個12月期間，解放軍在南海區域維持高頻率的活動狀態。而戰備警巡期間，出動包括可發射高超音速反艦導彈的055型驅逐艦「咸陽號（舷號108）」、054A型護衛艦「衡水號（舷號572）」與「大理號（舷號553）」、056A型護衛艦「阿壩號（舷號630）」等。水面艦部署與美國海軍「林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）」航艦打擊群在南海活動同步發生，美國航艦位於呂宋島外海，並有中國無人機監視其動向。
USNI紀錄顯示，林肯號航艦約在12月中下旬進入南海海域，12月26日並有艦載F-35C戰機在南海執行任務的相關報導；12月31日，解放軍南部戰區和中國海警局同步宣布在南海黃岩島領海領空及周邊區域展開執法巡查和組織戰備警巡。
解放軍空軍的轟-6K轟炸機艦隊長期以來是區域海軍的長程打擊威脅，可搭載從鷹擊-12超音速導彈到鷹擊-21高超音速導彈等多種高端反艦武器。轟-6K本身作戰半徑約3000至3500公里，可攜在6枚鷹擊-12反艦導彈，射程400至500公里；若改攜帶鷹擊-21，數量減少為2枚，但射程拉長到1000至1500公里，對曝露於南海海域的水面艦形成重大威脅。
黃岩島自2012年中菲對峙以來，即成為中國持續巡邏的重點區域。專家認為，解放軍此次南海部署，目的不僅在武力展示，其中可能包含驗證解放軍同時面臨2場不同海域軍事衝突的可能。
