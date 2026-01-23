驗車「前輪側滑」用這招矇騙電腦 代辦業者涉偽造文書被起訴

台北地檢署。呂志明攝



代辦車輛檢驗的柯姓業者，在台北市監理所辦理自用小客車前輪偏滑測試時，竟以快速左右轉動方向盤的作弊手法，讓電腦判定合格，最後被台北市監理所發現函送法辦，台北地檢署調查後認為柯男涉犯《刑法》偽造文書罪，依法起訴。

驗車前輪側滑指的是在車輛定期檢驗中，測試前輪在直線行駛時的橫向位移量，其合格標準規定大、小型車前輪側滑量不得大±5m/km，超過此標準表示定位有問題，會影響行車穩定與安全，需回保修廠進行四輪定位調整（包含外傾角、後傾角、前束等）才能通過檢驗。

廣告 廣告

從事代辦車輛檢驗業者柯姓男子，去年4月1日在台北市監理所第三檢驗車道上，幫客戶代辦驗車，在辦理前輪偏滑試驗時，以快速左右轉動方向盤的作弊手法，讓車輛在檢驗設備電腦螢幕上顯示的車輛檢驗紀錄表上「前輪側滑」檢驗項目的「電腦判定」欄位不實呈現合格的「○」符號。

後段的蔡姓檢驗員誤信這個結為真，上傳到交通部公路局第三代公路監理資訊系統，損害監理機關對於車輛檢驗管理的正確性與公正性。台北市監理所發現函送法辦。

台北地檢署調查後認為柯男涉犯《刑法》第216條、第214條、第220條之行使公務員登載不實準文書罪嫌，依法起訴。

更多太報報導

新竹市「普發5000」明開跑 新生兒也能領！發放時間、領取資格一次看

「萬年總召」未言退 柯建銘：我會去登記新會期總召

全教總周日上街促廢校事會議 國教盟、全家盟反對：可修不可廢