驚世媳婦斬首婆／借錢遭拒不滿偏心小叔 沙鹿惡媳怒斬婆婆首級

警方在死者住處探測出血跡反應，研判該處為凶案第一現場。（東森新聞提供）

18年前，台中沙鹿發生了一起人倫悲劇！75歲的李婦離奇失蹤後，警方在其住處驗出血跡反應，懷疑同住的28歲陳姓媳婦涉有重嫌，但陳女不僅否認涉案，還編造連串謊言，試圖混淆偵辦方向，後來警方動員大批人力於清水山區找到李婦遺體，發現李婦頭臚幾乎被砍下，陳女見屍體被找到了才坦承犯案。原來，婆媳二人長期因金錢問題發生糾紛，她曾向婆婆借30萬元還債遭拒，卻發現婆婆幫叔叔還200萬卡債，案發前晚，陳女懷疑婆婆在電話中向大姑數落自己，竟然痛下毒手，最終陳女被依殺人罪名判處無期徒刑，為逆倫惡行付出代價。

2007年7月，台中縣沙鹿鎮一名75歲的李姓老婦人突然失去蹤影，與李婦同住的28歲媳婦陳秀宜，在警方進行查訪時，先是告訴員警婆婆上午有提到要獨自外出，之後就沒再回家，但當警方追問李婦外出的方向與時間，陳女卻無法提供明確答案，甚至開始說法反覆、前後不一，後來索性就直接推說不記得了，讓警方對她起了疑心，認為她有所隱瞞。

75歲的李婦（圖）身形瘦小，在家中遭媳婦砍殺身亡。（翻攝畫面）

陳女（圖）婚後與夫家同住，疑因金錢關係不滿婆婆偏心，狠將婆婆砍死。（翻攝畫面）

有家屬指稱，案發前一晚，李婦與女兒在電話中閒話家常時，陳女疑認為二人在背後偷偷議論她，竟為此對李婦動怒，二人又爆發激烈口角，沒想到隔天李婦就人間蒸發，家屬的種種證詞也讓警方更加認定，李婦失蹤應該與陳女脫不了關係。

於是警方二度回到李婦住家調查，不料竟在屋內的牆面及地面探測出血跡反應，研判李婦就是在家中遭到不測，旋即便將陳女帶回偵訊，但陳女一開始仍堅稱自己與婆婆失蹤無關，直到警方提出現場跡證，她才改口說婆婆是遭二名男子帶走，自己因為受到驚嚇而不敢告訴別人。

陳女持菜刀猛砍婆婆15刀，致命關鍵在後頸處，還差點讓婆婆屍首分離。示意圖。

警方除了持續追問陳女，想要突破其心防外，也找來陳女丈夫等親友加以勸說，陳女才鬆口，承認當天早上與婆婆因言語爭執發生肢體衝突，自己在情緒激動的情況下，有持刀揮舞了4、5下，但只是想嚇阻婆婆，並沒有殺人意圖。

原本不願交代李婦下落的陳女，也向警方供出將婆婆屍體棄置在台中清水山區，但無法清楚指出確切位置，警方只好動員大批警力，還出動了直升機，在清水山區展開大規模搜索的行動，終於在案發第6天，李婦頭七前夕，在一處山溝附近發現遺體，雖然屍體遭棄置多日、明顯腐化，但仍可明顯辨識出身上有多處刀傷。

李婦遺體最終在台中清水山區一處山溝被發現，但早已腐爛不堪。（東森新聞提供）

檢警根據相關跡證還原案發經過，研判當天上午李婦與陳女因前一晚的電話事件發生爭執，陳女先將李婦從二樓推落一樓，趁著李婦想要逃出門外求救時，持菜刀從後方追上，並揮刀砍向李婦，身形瘦小的李婦雖頻頻抵抗，但仍舊體力不支跌趴在沙發上，陳女此時則順勢朝其後頸砍下致命一刀，讓李婦當場沒了氣息。

陳女（中）在偵訊過程說詞反覆，還企圖擾亂警方偵辦方向。（東森新聞提供）

陳女自知難逃法網，最後終於承認是自己殺害了婆婆，至於動機則是因為自己嫁入李家後，常因大小細故與婆婆發生爭吵，且在金錢方面，李婦一直都對小叔比較好，願意花二百多萬元替小叔還卡債、買車，但自己要借個3、40萬元來還債，婆婆卻死都不肯，案發前晚又聽到婆婆在電話中跟大姑數落自己，感到氣憤難平才下手行凶。

