驚世媳婦斬首婆1／婆媳關係才因懷孕和緩 她偷聽到抱怨電話牙起來

陳女交友複雜，經常帶朋友回家飲酒作樂，引起婆婆不滿，頻爆口角衝突。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

2007年7月，台中縣沙鹿鎮一名75歲的李姓老婦人突然失去蹤影，家屬起初也不以為意，以為李婦只是外出散步訪友，但一整天過後直至天黑，李婦都沒有回來，家人才驚覺有異，向警方通報失蹤。警方初步詢問家屬及平時與李婦有往來的親友後，認為李婦頭腦清楚並無失智症狀，應不至於會在外迷路，且平日作息規律，也未曾在無人邀約出門的情況下晚歸，研判可能是發生事故，甚至遭逢不測，因此便著手朝刑案方向調查。

為何警方會如此篤定呢？原來，與李婦同住的28歲媳婦陳秀宜，在警方進行查訪時，先是告訴員警婆婆上午有提到要獨自外出，之後就沒再回家，但當警方追問李婦外出的方向與時間，陳女卻無法提供明確答案，甚至開始說法反覆、前後不一，後來索性就直接推說不記得了，讓警方對她起了疑心，認為她有所隱瞞。

75歲的李婦（圖）身形瘦小，在家中遭媳婦砍殺身亡。（翻攝畫面）

陳女（圖）婚後與夫家同住，疑因金錢關係不滿婆婆偏心，狠將婆婆砍死。（翻攝畫面）

其他家屬也向警方表示，李婦與陳女之間的婆媳關係並不融洽，由於陳女交往複雜，更時常會帶朋友回家飲酒作樂，引起李婦不滿，有時還會叨唸勸阻，婆媳更因此數度爆發口角；此外，陳女曾因積欠賭債向婆婆借錢發生爭執，甚至還被李婦懷疑擅自動用家中存摺，導致雙方嫌隙漸生，直到陳女於案發前2、3個月宣布自己懷孕，二人之間的氣氛才稍微和緩。

陳女持菜刀猛砍婆婆15刀，致命關鍵在後頸處，還差點讓婆婆屍首分離。示意圖。

但有家屬指稱，案發前一晚，李婦與女兒在電話中閒話家常時，陳女疑認為二人在背後偷偷議論她，竟為此對李婦動怒，二人又爆發激烈口角，沒想到隔天李婦就人間蒸發，家屬的種種證詞也讓警方更加認定，李婦失蹤應該與陳女脫不了關係。

