驚世媳婦斬首婆2／媳婦瞎掰婆婆遇害驚悚劇本 警尋獲遺體屍首僅剩皮相連

陳女（中）在偵訊過程說詞反覆，還企圖擾亂警方偵辦方向。（東森新聞提供）

警方二度回到李婦住家調查，不料竟在屋內的牆面及地面探測出血跡反應，研判李婦就是在家中遭到不測，旋即便將陳女帶回偵訊，但陳女一開始仍堅稱自己與婆婆失蹤無關，直到警方提出現場跡證，她才改口說婆婆是遭二名男子帶走，自己因為受到驚嚇而不敢告訴別人。

警方進一步要求她說出男子的外貌及身分，陳女卻回答不出來，只說二名男子分別姓曹跟陳，其餘的部分則不清楚，而在接下來的數次偵訊中，她的供詞又不斷翻來覆去，一下說婆婆是在外遇害與她無關，接著又說是男子持刀要傷害自己，婆婆為了保護她才遭殺害，最後更稱是男子為金錢與婆婆發生衝突，婆婆慘遭殺害，自己還被逼迫幫忙搬運婆婆遺體棄屍，由於陳女的供詞互相矛盾，辦案人員逐漸確信涉案者應該只有她一人。

廣告 廣告

李婦遺體最終在台中清水山區一處山溝被發現，但早已腐爛不堪。（東森新聞提供）

警方除了持續追問陳女，想要突破其心防外，也找來陳女丈夫等親友加以勸說，陳女才鬆口，承認當天早上與婆婆因言語爭執發生肢體衝突，自己在情緒激動的情況下，有持刀揮舞了4、5下，但只是想嚇阻婆婆，並沒有殺人意圖。

警方找來陳女丈夫（圖）協助勸說，才成功突破陳女心防。（東森新聞提供）

原本不願交代李婦下落的陳女，也向警方供出將婆婆屍體棄置在台中清水山區，但無法清楚指出確切位置，警方只好動員大批警力，還出動了直升機，在清水山區展開大規模搜索的行動，終於在案發第6天，李婦頭七前夕，在一處山溝附近發現遺體，雖然屍體遭棄置多日、明顯腐化，但仍可明顯辨識出身上有多處刀傷。

李婦遺體進一步經法醫解剖後，發現身上共有15處刀傷，皆集中在頭部、後頸與四肢，絕非是陳女所說的「揮舞4、5下」所能造成的傷勢，致命的一刀則在右後頸，該傷勢造成李婦第三、第四節頸椎斷裂，頭顱幾乎可說是被整個砍斷，只剩一層皮與頸部相連，足見陳女行凶時下手力道之猛烈，手段凶殘，甚至陳女第一時間就有計畫性分屍湮滅罪證。

更多鏡週刊報導

驚世媳婦斬首婆3／裝婆婆屍袋滲血辯殺雞 驚世媳認罪只冷吐一句話

驚世媳婦斬首婆／借錢遭拒不滿偏心小叔 沙鹿惡媳怒斬婆婆首級