驚世媳婦斬首婆3／裝婆婆屍袋滲血辯殺雞 驚世媳認罪只冷吐一句話

陳女無法指明棄屍確切地點，警方只能動員大批人力進行地毯式搜尋。（東森新聞提供）

檢警根據相關跡證還原案發經過，研判當天上午李婦與陳女因前一晚的電話事件發生爭執，陳女先將李婦從二樓推落一樓，趁著李婦想要逃出門外求救時，持菜刀從後方追上，並揮刀砍向李婦，身形瘦小的李婦雖頻頻抵抗，但仍舊體力不支跌趴在沙發上，陳女此時則順勢朝其後頸砍下致命一刀，讓李婦當場沒了氣息。

陳女一時鑄下大錯、冷靜下來後，並未選擇報警自首，而是開始以抹布擦拭到處噴濺的血跡，再將婆婆遺體裝入肥料袋拖出住處，趁大雨滂沱時騎機車載往山區棄屍，途中遇到鄰居詢問時，還謊稱袋子外滲出的血跡是在家殺雞的血水。

陳女自知難逃法網，最後終於承認是自己殺害了婆婆，至於動機則是因為自己嫁入李家後，常因大小細故與婆婆發生爭吵，且在金錢方面，李婦一直都對小叔比較好，願意花二百多萬元替小叔還卡債、買車，但自己要借個3、40萬元來還債，婆婆卻死都不肯，案發前晚又聽到婆婆在電話中跟大姑數落自己，感到氣憤難平才下手行凶。

陳女殺害婆婆後，將屍體裝入飼料袋（圖）中，騎車出門棄屍。（東森新聞提供）

更離譜的是，由於陳女之前曾向家人宣稱懷孕，於是她被羈押後，看守所也依規定安排醫生檢查，豈料檢查結果竟顯示她根本沒有懷孕，就連丈夫都被蒙在鼓裡，承辦人員認為，陳女之所以會謊稱懷孕，應該是想要利用「母憑子貴」的方式，在婆婆面前提升自己的家庭地位，看會不會因此得到較多經濟上的支援。

偵辦此案的檢察官則表示，陳女在應訊過程中毫無愧疚，情緒異常的冷靜，當檢察官問她有什麼想表達的時候，她也只冷冷說了一句：「我想與先生離婚。」最終陳女被法院依殺人及遺棄屍體罪判處無期徒刑定讞，只能用下半生來贖清自己的罪孽。

