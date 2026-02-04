驚世母親！挪威王儲妃為未成年兒子 向淫魔索要「裸女圖」

編譯林浩博／綜合報導

美國淫魔富商艾普斯坦案件檔案持續大量曝光，也揭露了歐洲王室的不堪內幕！根據1月30日美國司法部所公布的案件資料，挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的名字被提及至少1000次之多。當中梅特瑪莉甚至與艾普斯坦討論過，給15歲的兒子設立「裸女圖」當作桌布畫面。

挪威王儲妃梅特瑪莉。淫魔富商艾普斯坦於2008年被定罪後，兩人仍保持聯絡，信件內容極為曖昧親暱。（圖／翻攝自X平台 @Mette-Marit）

艾普斯坦笑稱巴黎適合「通姦」

挪威報媒《VG》報導，梅特瑪莉與艾普斯坦長期聯絡，新爆料的檔案，就包括兩人2011至2014年間的email往返。在一封艾普斯坦寫給梅特瑪莉的信件中，他聲稱自己想結婚，並為了找妻子才來到法國巴黎，還說巴黎就是適合外遇與不倫戀。他還評價說，如果是找女人結婚，斯堪地那維亞（丹麥、挪威、瑞典）女性因為忠貞，是更好的選擇。

梅特瑪莉出生於挪威，可她的回覆中並未顯示自己感覺受冒犯。她只是語帶玩笑地寫道：「我仍不敢相信你真的在找老婆。」

王儲妃為未成年兒子索要「裸女圖」

在另一封信中，梅特瑪莉詢問艾普斯坦，將兩名裸女的圖片設為15歲兒子的桌布畫面，是否不妥。梅特瑪莉又在一封信形容艾普斯坦「迷人」。

根據挪威媒體的揭露，梅特瑪莉與艾普斯坦在通信中表現得很親暱。梅特瑪莉在私人信件就告訴艾普斯坦，「你的話讓我發笑」，在一些信她稱對方「心腸好」、「甜心」。一次梅特瑪莉生病，艾普斯坦給她寄去鮮花；梅特瑪莉回信感謝對方送花，還署名「愛你的，ＭＭ」。隨著私信內容曝光，梅特瑪莉1日就她與艾普斯坦的關係公開道歉。

檔案顯示，2011至2013年間，梅特瑪莉與艾普斯坦見過三次面，分別在挪威首都奧斯陸、美國紐約，以及加勒比海。梅特瑪莉2013年還在艾普斯坦的佛州住家待了四天，不過那段時間艾普斯坦並不在家。

艾普斯坦於2008年被判誘騙未成年賣淫有罪，但梅特瑪莉仍與他保持聯繫。2011年的一封信，梅特瑪莉承認自己知道審判的進行。梅特瑪莉於2014年宣稱，由於艾普斯坦試圖剝削他，已與對方不再聯絡。她在該聲明表達了對受害者的同理心，並稱會為沒調查清楚艾普斯坦背景、識人不清負起責任。

挪威王儲妃梅特瑪莉(右)與她的長子柏格荷伊比。柏格荷伊比身陷性侵、運毒等38項罪名，醜聞已經重創挪威王室形象。不過，更勁爆的是，新公布的艾普斯坦檔案顯示，王儲妃為了未成年兒子向艾普斯坦索要「裸女圖」。（圖／翻攝自X平台 @visegrad24）

兒子38項罪名纏身 涉及4起性侵

但捲入醜聞的不只有母親，還有現年已29歲的長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby），他被控高達38項罪名，包括對四名女性實施性侵，另外還有施暴、運送毒品等罪。他的審判在3日展開。

王儲哈康（Haakon）稱他與梅特瑪莉都不會到法院旁聽，王儲妃這段時間將私人外出旅行。柏格荷伊比是梅特瑪莉前一段關係所生的孩子，因此他不具備王室頭銜，也不再繼承順位。話雖如此，母子兩人的醜聞已重創挪威王室形象。

挪威王室極力劃清界線，強調柏格荷伊比並非王室成員，僅是一般平民。

蒙塵的「灰姑娘」

現年52歲的梅特瑪莉，出身於挪威南部城市克里斯蒂安桑（Kristiansand）的平凡家庭，父親是記者，母親是銀行員。她在父母離婚後，與母親同住。

1997年她生下了柏格荷伊比，兒子的父親擁有犯罪前科。當時梅特瑪莉是單親媽媽，靠著自己力量獨自撫養兒子。2000年初她遇上了王儲哈康，同年12月兩人訂婚，2001年8月25日結婚，她也一躍成為王儲妃。梅特瑪莉因為她的過往與兒子而引發爭議，她為此召開記者會公開道歉。

梅特瑪莉與王儲哈康生有兩名孩子。她自己罹患慢性肺纖維化，去年傳出她需要肺臟移植治療。

