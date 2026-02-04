驚世母親！挪威王儲妃為未成年兒子 向淫魔索要「裸女圖」
編譯林浩博／綜合報導
美國淫魔富商艾普斯坦案件檔案持續大量曝光，也揭露了歐洲王室的不堪內幕！根據1月30日美國司法部所公布的案件資料，挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的名字被提及至少1000次之多。當中梅特瑪莉甚至與艾普斯坦討論過，給15歲的兒子設立「裸女圖」當作桌布畫面。
艾普斯坦笑稱巴黎適合「通姦」
挪威報媒《VG》報導，梅特瑪莉與艾普斯坦長期聯絡，新爆料的檔案，就包括兩人2011至2014年間的email往返。在一封艾普斯坦寫給梅特瑪莉的信件中，他聲稱自己想結婚，並為了找妻子才來到法國巴黎，還說巴黎就是適合外遇與不倫戀。他還評價說，如果是找女人結婚，斯堪地那維亞（丹麥、挪威、瑞典）女性因為忠貞，是更好的選擇。
梅特瑪莉出生於挪威，可她的回覆中並未顯示自己感覺受冒犯。她只是語帶玩笑地寫道：「我仍不敢相信你真的在找老婆。」
王儲妃為未成年兒子索要「裸女圖」
在另一封信中，梅特瑪莉詢問艾普斯坦，將兩名裸女的圖片設為15歲兒子的桌布畫面，是否不妥。梅特瑪莉又在一封信形容艾普斯坦「迷人」。
根據挪威媒體的揭露，梅特瑪莉與艾普斯坦在通信中表現得很親暱。梅特瑪莉在私人信件就告訴艾普斯坦，「你的話讓我發笑」，在一些信她稱對方「心腸好」、「甜心」。一次梅特瑪莉生病，艾普斯坦給她寄去鮮花；梅特瑪莉回信感謝對方送花，還署名「愛你的，ＭＭ」。隨著私信內容曝光，梅特瑪莉1日就她與艾普斯坦的關係公開道歉。
檔案顯示，2011至2013年間，梅特瑪莉與艾普斯坦見過三次面，分別在挪威首都奧斯陸、美國紐約，以及加勒比海。梅特瑪莉2013年還在艾普斯坦的佛州住家待了四天，不過那段時間艾普斯坦並不在家。
艾普斯坦於2008年被判誘騙未成年賣淫有罪，但梅特瑪莉仍與他保持聯繫。2011年的一封信，梅特瑪莉承認自己知道審判的進行。梅特瑪莉於2014年宣稱，由於艾普斯坦試圖剝削他，已與對方不再聯絡。她在該聲明表達了對受害者的同理心，並稱會為沒調查清楚艾普斯坦背景、識人不清負起責任。
兒子38項罪名纏身 涉及4起性侵
但捲入醜聞的不只有母親，還有現年已29歲的長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby），他被控高達38項罪名，包括對四名女性實施性侵，另外還有施暴、運送毒品等罪。他的審判在3日展開。
王儲哈康（Haakon）稱他與梅特瑪莉都不會到法院旁聽，王儲妃這段時間將私人外出旅行。柏格荷伊比是梅特瑪莉前一段關係所生的孩子，因此他不具備王室頭銜，也不再繼承順位。話雖如此，母子兩人的醜聞已重創挪威王室形象。
挪威王室極力劃清界線，強調柏格荷伊比並非王室成員，僅是一般平民。
蒙塵的「灰姑娘」
現年52歲的梅特瑪莉，出身於挪威南部城市克里斯蒂安桑（Kristiansand）的平凡家庭，父親是記者，母親是銀行員。她在父母離婚後，與母親同住。
1997年她生下了柏格荷伊比，兒子的父親擁有犯罪前科。當時梅特瑪莉是單親媽媽，靠著自己力量獨自撫養兒子。2000年初她遇上了王儲哈康，同年12月兩人訂婚，2001年8月25日結婚，她也一躍成為王儲妃。梅特瑪莉因為她的過往與兒子而引發爭議，她為此召開記者會公開道歉。
梅特瑪莉與王儲哈康生有兩名孩子。她自己罹患慢性肺纖維化，去年傳出她需要肺臟移植治療。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
艾普斯坦案300萬頁文件炸彈引爆 川普、馬斯克等大咖全捲入驚天醜聞
艾普斯坦風暴延燒中研院！院士丘成桐去信淫魔富商 求幫中國建分校
挪威王室形象崩盤！王儲妃涉淫魔案 長子遭控38項罪名受審
島上竟有牙科椅與詭異面具！艾普斯坦檔案震撼彈 安德魯王子跪地照流出
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
袁惟仁女兒爆「熱戀嘻哈歌手HowZ」他新歌疑熱戀告白
兩人多次在相同場景拍照，HowZ 甚至有追蹤陸元琪的帳號，對於戀情，雙方都未正面承認，而袁融的爸爸袁惟仁2日過世，HowZ 被問到有沒有安慰對方？HowZ 透過經紀公司回應「謝謝大家關心，現在最重要的還是留給家人空間，其他的我們沒有回應。」
網紅未婚懷孕嫁球星竟是噩夢？婚禮1個月後揭黑幕
娛樂中心／杜子心報導南韓網紅金智妍（김지연）外型甜美，在社群累積18萬粉絲追蹤，過去她因參加戀愛實境節目《戀愛捕手》走紅，2024年宣布與韓職投手鄭哲元未婚懷孕，同年產下一子，兩人直到2025年底才結婚並補辦婚禮，原本被視為修成正果的幸福婚姻，卻在婚禮結束短短一個月後急轉直下。金智妍近日透過律師正式提起離婚訴訟，首度對外揭露婚姻內幕，指控丈夫不僅對她施以家暴，還疑似發生婚外情，消息曝光後瞬間引爆南韓網友討論。
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
鄭麗文談「我們是中國人」 蔣萬安直言：我是台灣人
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導國民黨主席鄭麗文近日在接受《經濟學人》專訪時，針對兩岸關係與身分認同提出一系列看法，引發社會討論與政治圈關注。她不...
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
po文感謝具俊曄為大S設計雕像 小S提媽媽的心：洞應該被填滿了
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。
朴信惠含淚告白「腦動脈瘤」超人爸爸！曾被真打30個耳光不敢哭 童星生涯成一輩子的痛
原來朴信惠小時候是因為家境不好才開始當童星，要不是最近她忙於宣傳新戲《臥底洪小姐》上了多個綜藝節目，一般觀眾恐怕都還不知道背後的心酸原因。
B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事
知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。