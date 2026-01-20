驚世災難警世覺 大愛共伴造福人間

上人行腳今天在高雄，與災害應變中心團隊溫馨座談，許多慈濟志工、還有實業家，在震災、風災、雨災後，放下手邊工作、投入救災和修繕，上人勉勵大家歷史報真導正，記錄這樣的台灣之美。

慈濟志工 潘機利：「完工以後的模型，一模一樣的模型。」

為地震受災戶修繕屋頂，拿出自家本領，出錢出力。

沅興建設公司 林佳辰：「我也用無人機上去實施空拍，覺得很驚訝的是 都沒人 沒半個人，只有一個顏色 藍天白雲，慈濟志工的團隊 拆下來的屋瓦，師兄師姊大排長龍，跟在我們下面接，我願當手心向下，因為施比受更有福。」

廣告 廣告

慈濟志工 潘機利：「這次總共圓滿(修繕)23戶，自己工作放下來做 很不簡單。」

淨新公司 許哲銘：「怪手 還有接近10台的土方車， (花蓮光復鄉)一開始都一團亂， 我就聯合調度 配合方向引導， 最窩心 感到大愛的，就是讓我接觸到慈濟。」

證嚴上人開示 ：「屋子都修得很好，護持 都同時投入，真的是很不簡單，這是一個時代的歷史，你們都要記錄清楚。」

不平靜的2025年，歷經地震、風災，高雄慈濟修繕團隊，災後即時補位。

慈濟志工 吳宗樺：「一個91歲的阿公，地震那天 擔心害怕得睡不著，現在把他的房屋修繕得這麼漂亮，他是高興得睡不著，光復(災情)的時候，這些住戶從原本需要幫助，到最後 也跟著我們慈濟人，一起去幫助別人。」

慈濟志工 潘耕美：「光復火車站裡面真的是，來自全台各地 也有來自國外的，愛心湧現出來的那個畫面，非常地感動，也看到大家對於慈濟的認同。」

證嚴上人開示 ：「愛的能量就是台灣之寶，給台灣多一些善的氣象，就是台灣平安，愛的 很光 很亮麗，而且那一分善的力量，為台灣造福。」

天災磨難，更顯互助珍貴，棒棒接力共善共好，愛的能量就是台灣之寶。

更多 大愛新聞 報導：

便祕是警訊！腸道不健康失智風險增

冬季骨折風險高！適度日晒加強防跌

