驚世立委又來了！翁曉玲稱助理費除罪「不影響權益」：除非他們認為自己不夠好

國民黨立委翁曉玲今質詢時竟稱，助理費除罪不影響助理權益，除非是他們認為自己可能不夠好。（資料照片／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍日前提出助理費除罪化，引起立院跨黨派國會助理反對。立法院司法法制委員會今天（11日）舉行助理費除罪專報，未料，國民黨立委翁曉玲質詢時竟稱，「國會助理們有些反彈，我都能理解，但任何一個法律修正，絕對不會影響到既有助理權益，除非是他們認為自己可能不夠好、不夠優秀，可能擔心未來改變的時候，立委不願意再聘用他們」。

立法院司法法制委員會今早邀請法務部、審計部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。對於近日助理費除罪掀起跨黨派國會助理反彈，國民黨立委翁曉玲質詢時表示，陳玉珍提案內容是否妥適本來就有討論空間，不一定會通過陳玉珍版本，翁坦言，陳的提案有些內容自己也不贊成。

翁曉玲指出，自己進入立法院後，看到聘用助理狀況有問題，包含制度面上僵化，或是現行法律制度上不足。翁續指，立委不能聘任兼任助理，也不能聘任工讀生，但立委業務面向非常多，可能只需要請鐘點助理來幫剪片拍照，或是有活動需要找兼任的人去幫忙，但她沒辦法利用立法院的經費支出，只能聘用專任助理，這是很多朝野立委都有提出的問題，也該讓立委聘任助理制度更彈性。

話鋒一轉，翁曉玲說，「國會助理們有一些反彈都能理解，但任何一個法律修正，絕對不會影響到既有助理權益，除非是他們認為自己可能不夠好、不夠優秀，可能擔心未來改變的時候，立委不願意再聘用他們」。

翁曉玲認為，立法院每年編列預算支應立委助理費用，每個委員至少要聘8人，但經費只有40萬左右，平均每個助理5萬元，「如果要聘非常好、優秀的國會助理，這個錢是聘不到的」。

翁曉玲說，因此她反對限縮8人，若是至少聘3位以上，她就可以聘律師、會計師，甚至聘學有專精的研究員，但以現有薪資待遇來說不可能做到這點。



