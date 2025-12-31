驚中共軍演1特徵「今年開始才有」！謝寒冰曝深層隱憂：非常危險的一件事

中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東5處展開圍島軍演，媒體人謝寒冰提醒，台灣民眾對於中國軍演見怪不怪，甚至感到麻木，其實是非常危險的一件事情。

謝寒冰在《林嘉源辣晚報》節目中表示，中國軍演今（2025）年開始有一個特徵，那就是毫無前兆「說演習就演習」，無論是集結還是出動的時間點都非常快速，在謝寒冰看來，這是非常危險的一件事情。

「我看到的是，台灣人已經麻木了」，謝寒冰提醒，如今中國演習範圍越來越大、直接進入台灣領海，代表台灣海峽中線丟掉了，才讓共軍沒事就來24海浬線逛街，在毫無預警的情況下，共軍直接衝到家門口，再做出什麼事來恐難以反制。

謝寒冰憂心表示，一般人感到麻木也就算了，如果國軍也如總統賴清德所言「不要過度討論」、「不當一回事」，那如果下次不是演習而是真打，恐沒有任何反應時間。

