驚人尺寸竟成法庭攻防！網紅辣妻形容球星前夫「3罐可樂」 挨告侵犯隱私

網紅貝莉茵在直播大談前夫下體尺寸，遭後者提告求償。（圖／翻攝自IG@haleyybaylee、X）

美國知名網紅海莉貝莉（Haley Baylee）最近深陷法律糾紛，主因竟與她在直播中大談前夫、前 NFL 球星卡利爾（Matt Kalil）的「生理特徵」有關。卡利爾不滿前妻將兩人隱私當作博取流量的素材，正式向法院提起訴訟，要求賠償 7.5 萬美元（約新台幣 240 萬元），這起涉及名人隱私與言論自由的官司，引發北美社群高度關注。

直播爆料「過大」成離婚主因：像是三罐可樂疊加

海莉貝莉與卡利爾曾擁有一段長達 7 年的婚姻，於 2022 年畫下句點。去年 11 月，海莉在參與實況主馬龍（Marlon）的直播訪談時，首度公開揭露兩人離婚的真正導火線是「房事不和諧」。

海莉在鏡頭前直言不諱，形容卡利爾的下體尺寸驚人到令人恐懼，甚至用了具象的比喻：「就像兩罐可樂堆疊起來，甚至還放了第三罐。」

她坦言兩人曾嘗試各種醫療手段與心理諮商試圖克服，但巨大的生理障礙讓她不堪負荷，「這在物理上根本不可能實現，除非我每次都哭著進行。」即便她在訪談中強調卡利爾私下為人非常正直、體貼，仍遺憾兩人的身體契合度無法跨越這道鴻溝。

網紅海莉貝莉在直播中公開和前NFL球星卡利爾離婚的原因，引起網友熱議。（圖／翻攝自X平台 @@KillaKreww）

隱私權 vs. 流量生意：球星不滿「不當得利」憤而提告

這番辛辣發言隨即在網路上瘋傳，卻徹底激怒了已退役並試圖回歸平靜生活的卡利爾。卡利爾在訴狀中主張，海莉的言論已嚴重侵犯其隱私權，不僅對他個人名譽造成傷害，更困擾了他現任妻子的生活。

卡利爾的律師團指出，海莉作為高影響力的網紅，明知這類煽情話題能帶來極大流量，卻不顧前夫意願將私密房事公開，涉及「不當得利」。他強調，這並非單純的婚姻抱怨，而是將對方的身體構造商品化。

網紅反擊：只是誠實面對「離婚事實」

面對官司，海莉貝莉顯得相當淡定。她透過律師辯稱，自己只是在分享個人的人生經歷與離婚心路歷程，所陳述的內容均為事實。她主張在直播中對前夫的為人極盡讚美，並無貶低或誹謗之意。目前，海莉方已要求法院駁回此項訴訟，認為這屬於個人言論自由的保障範疇。

不過法律專家分析，本案的焦點在於「前配偶是否具備公開分享共同隱私的權利」。隨著自媒體興起，名人離婚後的「真相揭露」愈發頻繁，這場官司的裁決，恐將成為未來處理類似社群爭議的重要指標。

Haley Baylee reveals that she DIVORCED her NFL husband Matt Kalil because of intimacy issues their whole marriage 😬💀

pic.twitter.com/8d59DSjsKT — Killa 🌺 (@KillaKreww) November 4, 2025

