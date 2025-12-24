驚人巧合！張文耶誕節計畫曝光 竟與香港箱屍命案同地點

即時中心／林韋慈報導

台北市於12月19日發生震驚全台的隨機砍人案件，造成4死11傷的慘劇，嫌犯張文也在當天墜樓身亡。警方持續追查張文的生前行蹤，以釐清其犯案動機。近日調查發現，張文曾預訂12月25日至27日入住大同區另一家旅館，但因未完成付款，訂單最終遭到取消。也讓外界質疑，是否為意外身亡，並有其他攻擊計畫，企圖在聖誕人潮之時犯下更大規模的社會事件。

由於張文在犯下砍人案後即墜樓身亡，警方無法進行進一步訊問，只能透過雲端資料、瀏覽紀錄等數位內容，重建其「犯案計畫」。據了解，張文第一家旅館的入住時間為12月17日至20日，第二家位於大同區的旅館則預計於12月25日至27日入住，但因帳戶餘額不足導致訂房失敗。檢警目前也不排除其仍有「第三波計畫」，正持續深入調查。

巧合的是，張文未能入住的該家旅館，曾於2018年發生震驚社會的箱屍命案。當年，香港情侶陳同佳與潘曉穎來台旅遊時入住該旅館，陳同佳殺害懷有身孕的潘曉穎，並將遺體裝入行李箱，搭乘捷運至竹圍站附近棄屍。該案後續更成為香港政府推動修訂《逃犯條例》的重要起點。

昨（23）日張文的遺體已完成解剖。其父母也在同日兩度向社會大眾及受害者家屬下跪致歉，並表示未來將全力配合司法調查。

昨（23）日張文父母在媒體露面，表示對兒子犯下「滔天大禍」感到抱歉。（圖／民視新聞）

