驚人得獎經歷曝！金鐘獎得主參戰新竹縣長 鄭朝方接受綠營徵召對陣徐欣瑩
備戰年底地方大選，民進黨今（10日）中執會正式拍板，將由竹北市長鄭朝方代表民進黨投入新竹縣長選舉，對陣國民黨立委徐欣瑩。
民進黨今下午召開中執會，身兼黨主席的總統賴清德在會中表示，中執會針對「2026年新竹縣長提名候選人名單」的提案進行討論與議決，選對會建請提名竹北市長鄭朝方代表參選新竹縣長。賴清德表示，新竹縣是全球科技產業的重要基地，也是客家文化的重要家園，如何兼顧創新發展與文化傳承，始終是新竹縣治理最重要的課題，而鄭朝方身為新竹縣的客家子弟，他深知文化傳承的重要；身為地方首長，他也了解城市治理與產業發展的關鍵。
不只從政經歷豐富 鄭朝方曾入圍金曲獎、獲頒金鐘獎
隨後民進黨舉行新竹縣長提名記者會，賴清德在會中提到鄭朝方有許多優點，包含出身新竹的客家子弟，曾任民進黨客家部主任、發言人，也擔任過行政院政務顧問、總統府參議，目前是竹北市長。
賴清德更提到鄭朝方也是「多才多藝」的人才，曾主持過電視、廣播節目，榮獲金鐘獎肯定，當過客家歌手，也獲得金曲獎提名；鄭朝方還是一名調香師，拿過加拿大品牌調香師的首獎。
賴清德說，鄭朝方除了有藝術文化天分，也是一名行政長才，擔任竹北市長期間用嚴謹法律、現代科技、藝術文化的美感，成就出自己獨創的美學治理哲學，讓竹北成為科學跟人文共存、產業跟生活共榮的韌性宜居的城市，讓竹北市被台灣看見了，這些都是鄭朝方4年來努力的成果。
要走「天堂路」 鄭朝方憶從政初心盼讓新竹縣超越新竹縣
賴清德表示，鄭朝方在竹北展現能力，讓很多移入的年輕家庭得到所需的服務。此外，新竹縣雖然是台灣科技的重鎮，但仍然存在城鄉差距的問題，鄭朝方非常知道各鄉鎮之間的落差，要弭平落差並不容易，他希望讓每一個生活在新竹縣的父老鄉親，都可以得到縣政府最好的服務；讓每一個鄉鎮都可以蓬勃發展，根據其特色有一套發展計畫。鄭朝方有決心以過去的歷練跟竹北市的經驗，好好走完這一條「天堂路」，讓整個新竹縣能夠蓬勃發展，賴清德拜託新竹縣的父老鄉親全力支持鄭朝方，「鄭朝方不會讓你們失望」。
鄭朝方本人則戴著念珠，回憶起自己從政的初心。他提到，在新竹縣尖石鄉奉獻超過60年的義大利籍修女趙姆姆，去年5月辭世，而她去年4月將念珠交給他，他相信趙姆姆是希望他能繼續完成自己的未竟之路，照顧原鄉、新竹縣。他也自豪，過去3年多的治理，讓竹北超越了竹北，未來也希望新竹縣民可以授權他，讓新竹縣超越新竹縣。
竹北換誰選？綠委曝進度
鄭朝方轉戰新竹縣，竹北市長誰來選？選對會成員、立委陳培瑜說明，竹北市長的提名屬縣黨部權責，縣黨部已展開討論，相關的擬參選人或是有意願的人仍須諮詢各方意見，再給新竹縣黨部一些時間，會盡早跟大家報告。
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