驚人擲出13聖杯！桃園護國宮新爐主淚：太子爺早已入夢暗示

節目中心／林瓊玉報導

桃園護國宮於昨（29）日隆重舉辦太子爺聖誕慶典，現任夜巡爐主「昇帥國際」陳冠樺在擲筊儀式中以連擲13聖杯的驚人成績成功續任，現場信眾報以熱烈掌聲。陳冠樺接受採訪時表示，擲筊當下心中只想著: 「只要能為太子爺公服務，哪個位子都好。」沒想到會獲得13杯聖杯，心中無比感激，而身旁的太太也感動淚崩。

桃園護國宮太子爺聖誕慶典。（圖／攝影者陳乃瑋, 桃園護國宮提供）

陳冠樺表示，當年為了讓阿嬤有舒適的車子坐，他投入改裝商務車產業，在景氣不佳時期，業績仍穩步成長。對太子爺的庇佑心存感激，他也透露其實之前有夢到自己連任，當時他站在神龕前，周圍親友圍繞，法道心師父出現對他說恭喜連任。而現在此情此景竟然十分雷同，能獲得太子爺公賜13聖杯連任，他覺得非常神奇又榮幸。

陳冠樺連擲13聖杯續任爐主。（圖／攝影者陳乃瑋, 桃園護國宮提供）

桃園護國宮法道心師父（獨腳太子）主持「補庫」儀式。（圖／攝影者陳乃瑋, 桃園護國宮提供）

而2026年丙午年夜巡副爐主則由黃智鴻，和「鼎宸空調」余學斌接任，兩人又是激動又是感動。其中，黃智鴻去年為頭家，今年晉升為副爐主，不光是代表信仰與角色的延續，也是信眾與太子爺彼此信賴與守護的象徵。整場儀式既莊嚴也充滿歡慶，信眾紛紛前來現場見證。

「鼎宸空調」余學斌擔任副爐主。（圖／攝影者陳乃瑋, 桃園護國宮提供）

黃智鴻擔任副爐主。（圖／攝影者陳乃瑋, 桃園護國宮提供）

此外，知名 YouTuber「車富永車業」魏秉翰於太子聖誕當日自發準備800顆壽桃，分送給信眾，表達對太子爺庇佑的感謝。現場排隊熱絡，壽桃受贈者皆帶著感謝的笑容。

魏秉翰接受採訪時表示，今年是第一次參加太子忠孝文化季，聽到信眾紛紛說這次是歷年來最「艱辛」的一次夜巡暗訪，因為遇到風神颱風外圍氣流影響，桃園風雨交加，信眾全身濕透卻堅定不移的一步步向前走，堅韌的圓滿整個夜巡祈福活動。令他十分感佩。他並表示自己是頭一次來到桃園護國宮，特地帶了800顆壽桃為太子爺賀壽，並分送幸福給其他人。他道很少見到這麼寬闊的廟埕和雄偉的大殿，氣氛莊嚴又溫馨，走進來讓人心情寧靜。

知名YouTuber魏秉翰準備800顆壽桃送信眾。（圖／攝影者陳乃瑋, 桃園護國宮提供）

當日同時舉辦補財庫祈福法會、祝壽香塔祈安及平安龜擲筊競賽等活動，吸引大批香客參加。平安龜擲筊獲獎時刻亦成為亮點：今年「龜王」由頭家彭裕龍與黃惠晅夫婦獲得，而今年龍虎龜王有多給一個名額，分別「龍龜王」由吳有財及夜巡領隊陳昱豪擲得，「虎龜王」則由廖婉淯、策畫人范珮儒獲得。

榮獲2026年丙午年夜巡頭家的彭裕龍表示，他在擲筊時十分緊張，因為他原是擔任2025年的副爐主，每天供奉副爐主令牌，深深感受到溫暖保佑。他將令牌從家中恭迎回桃園護國宮時，心中萬般不捨，他打算未來規劃迎接太子爺公分靈至家中供奉。

平安龜擲筊，今年龜王、龍龜王、虎龜王三位得主。（圖／桃園護國宮提供）

平安龜。（圖／攝影者陳乃瑋, 桃園護國宮提供）

廟方指出，今年太子聖誕慶典為「太子忠孝文化季」的重要壓軸，除了莊嚴科儀外，也結合親子互動、公益活動，並以「跨世代、跨族群、永續傳承」為主軸，信眾不僅為太子祝壽，更藉由補財庫祈福表達對太子爺的感謝與信任。

信眾為太子爺賀壽。（圖／攝影者陳乃瑋, 桃園護國宮提供）

信眾參與補財庫、擲筊等活動，氣氛熱烈。（圖／攝影者陳乃瑋, 桃園護國宮提供）

桃園護國宮表示，夜巡雖已圓滿落幕，但太子信仰的熱度並未止步。廟方將持續推動親子共修與社區公益，讓「神的步行者」精神在桃園持續發光。

