驚人畫面曝光！女工「左耳帶頭皮」被機器扯斷「寄生」腳背5個月接回

大陸中心／羅欣怡報導

醫療團隊手術中。（圖／翻攝自香港01）

中國山東一名孫姓女工，今年4月份時在工廠因工安意外，左耳連同頭皮被機器設備扯斷，醫療團隊最後將耳朵「寄生」在腳背上，經過5個月的共存，斷耳成功接回頭部。

根據陸媒《齊魯晚報》報導，意外發生後，孫女的傷口部位污染嚴重，左耳離斷時間過長，當下要靠手術復原成功率極低，但若放棄治療，孫女就會面臨永久左耳缺失的遺憾，醫療團隊表示，「保住生命不難，但要保住耳朵、恢復容貌，簡直是在刀尖上跳舞」。

耳朵「寄生」在腳背上5個月，最後成功接回。（圖／翻攝自香港01）

最後，醫療團隊提出「異位寄養再植」的創新方案，選擇腳背作為寄養床，是因為足部皮膚的厚度、彈性與耳部軟組織高度匹配，且腳背處可找到直徑僅0.2到0.3毫米的微小動靜脈，與離斷耳朵的血管口徑精準契合，能為耳朵提供穩定的營養供應，避免組織壞死。

團隊說明這個方式，是先將離斷的耳朵移植到孫女的腳背，通過吻合血管建立臨時血供，維持耳朵組織活性，待頭部創面癒合後再進行「回遷」手術。

經過5個月的治療，孫女的「寄養耳」在腳背上安穩住了5個月，刀口疤痕和皮膚也軟了，在通過二期手術後，寄養在腳背的耳朵終於成功復位。

