驚人秘密出爐！古馬雅遺址竟是「宇宙模型」

建於約3050年前的古馬雅文明建築遺蹟「阿瓜達菲尼克斯」近日揭示了驚人秘密。（示意圖／翻攝自Unsplash）





建於約3050年前的古馬雅文明建築遺蹟「阿瓜達菲尼克斯」（Aguada Fénix）近日揭示了驚人秘密，研究指出，利用光學雷達（LiDAR）發現，這座竟是宇宙模型建造而成的！

根據外媒《CNN》報導，考古學家在墨西哥東南部發現一座遺址阿瓜達菲尼克斯，這座由泥土構成的人工高原，透過堤道、運河與走廊相互連接，被認為是古馬雅的大型遺址之一。研究指出，利用光學雷達掃描發現，遺址內分布著多個大小不一的十字形結構，中心區域則為一座十字形坑道，內部存放珍貴祭祀用品，研究人員仍在持續挖掘其用途與象徵意涵。

美國亞利桑那大學教授猪俣健（Takeshi Inomata）表示，「這就像宇宙的模型，他們認為，宇宙基本上是按照這種十字形模式排列的，而這種模式又與時間的秩序聯繫在一起，」而遺址中發現的色彩方向象徵主義，啟發了後期的馬雅文明及其他族群，普遍採用紅色對應東方、白色對應北方、黑色對應西方、黃色對應南方，以及綠色對應中心。

研究人員估計，建造阿瓜達菲尼克斯需動員逾千名勞力，每年花費數月、歷時多年完成，其運河與池塘總容積達19.3萬立方公尺，似乎缺乏實際用途，若由單人建造，將耗費約25.5萬個工作日。

布朗大學考古學教授安德魯·舍雷爾（Andrew Scherer）則表示，這處遺址格外引人注目，除了其龐大的工程規模與早期年代外，更因未發現明顯的社會階層跡象，他指出，「阿瓜達菲尼克斯遺址投入了大量的人力物力，不僅用於建造土方工程，還用於進口和雕刻大量的綠石製品，而且沒有任何明顯的案例表明，建造或製造任何東西是為了歌頌某個統治者或某個特定的群體。」

