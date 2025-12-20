驚人裝備曝！警旅館內搜出6把刀 張文攜30公分雙刀沿路砍殺

張文於北車隨機傷人，至今已釀成4死11傷。（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成4死 (含張文在內) 慘案，隨後跳樓畏罪自殺，而張文早有預謀，非計畫性犯案，警方也在雲端上發現計劃書，其早就鎖定捷運台北車站與中山站下手，並多次前往該地場勘，配備更是相當齊全，單單刀具張文就至少持有13把刀，其中2把長度均達30公分，張文最後更是帶著雙刀於誠品南西到處砍殺。

據了解，警方於張文中正處租屋處並未發現有汽油彈，不過由於張文將租屋處點燃，房間幾乎全部燒毀，僅剩一個20公升煤油桶，並在裡面發現有煤油殘渣。警方於北車發現張文留下的17個已使用的煙霧彈以及12個未使用的汽油彈；中山站發現1個已使用的煙霧彈與23個未使用的汽油彈。

據悉，張文身上初步確認有13把刀，其中正區租屋處發現有5把刀、大同區旅館內尋獲1把刀，不過張文犯案時身上攜帶7把刀械，但其最終從頂樓墜落時，身上僅查獲2把短刀與2把約30公分長的長刀。警方研判，張文從M8進入開始犯案後，隨即從M7出來，沿途丟掉至3把刀具。

據了解，張文19日下午3時40分許至3時分54許前往中山區林森北路2處與長安東路3處起火，而張文早就前往縱火處多次進行場勘。警方漏夜清查後，經科技比對，確認北車與中山站嫌犯均為同一人所為，並在張文的雲端資料內發現犯案計畫書，初步並未發現有其他共犯涉入，確認為「單人式作案」，其大約在年中時開始著手計畫，更多次前往中山、百貨多地進行場勘。

而張文早在17日就住進中山站旁的千慧旅館，花費約5700元入住，預計入住3天，並在北車犯案後，火速回到旅館內補足裝備，全副武裝前往人潮聚集的中山站，釋放煙霧彈後對路人進行隨機砍殺。

據悉，張文心思縝密，19日下午4度縱火，犯案後還5次換裝以躲避查緝，在長安東路騎ubike脫掉米色外套穿黑色衣服，回公園路又改穿灰色連身雨衣，到台北車站時再次換上黑色衣服，進旅館後又改著米色外套，最終犯案時則穿上黑色衣服，想藉此躲避警方追緝，其確切犯案動機則仍待調查釐清。

