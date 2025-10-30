驚人轉折 川普2.0重塑美中關係

《華爾街日報》指出，美國總統川普在首個總統任期內，摒棄美國沿襲數十載的與中國交往政策，然而他如今已準備好與中方恢復互動，重啟柯林頓到歐巴馬等幾位美國前總統時期，所秉持的對華接觸策略。但差別在於，川普正以自己的方式行事，推倒舊格局、重塑美中關係。

美中貿易談判代表26日結束為期2天的吉隆坡會談，雙方就此達成「框架」協議，迎來帶有交易性質的休戰。不過，協議遠不止是「暫時停火」，而是美中重新構建有框架的高層對話首要一環，旨在確保未來一年，由2國領袖主導的外交關係能穩定下來。這項進程目標宏大，川普明年初將訪問中國，中國國家主席習近平再回訪美國。對川普而言，這無疑是一項驚人的轉折。

喬治城大學東亞研究教授、前白宮官員麥艾文（Evan Medeiros）指出，「川普首個任期讓美中關係，毫無疑問地走入一條長期競爭之路，甚至不乏對抗意味。但現在看來，川普正改寫自己的對中劇本，推動一個層級更高、互動更頻繁的接觸新階段。」

分析師認為，這樣的態勢也對北京有利。知情人士透露，北京決策圈的看法是，習正接近達成「戰略相持」的近期目標，即實現一種可持續的平衡狀態，屆時美國的壓力將變得可控，而中國將藉此贏得更多時間趕上美國。

不過，川普2.0重啟對中接觸，並不意味著老調重彈。川普2.0的美中新架構，更像是形勢所迫的產物，談不上夥伴關係、合作或共享價值觀。

石溪全球諮詢、前助理貿易代表巴哈爾（Daniel Bahar）指出，「貿易休兵不會改變美中競爭路徑，也不會增加美中間的互信。但這將為雙方爭取時間，化解對方帶來的風險，像是中國加速晶片製造、美國則加緊建立中國以外的替代性稀土供應鏈。」他認為，雙方現下都將把握休兵期，為下場經貿戰做好準備。