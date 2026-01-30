驚人！任達華魅力爆棚 蘭桂坊「潮鞋西裝」親民圈粉 網：70歲你敢信？

記者林宜君／台北報導

香港影帝任達華今年70歲，依然保持驚人魅力。（圖／翻攝自任達華IG）

香港影帝任達華今年70歲，依然保持驚人魅力！近日他現身中環蘭桂坊夜店，被影迷野生捕獲，黑墨鏡配黑色西裝潮鞋的造型，帥氣指數滿點，引發粉絲尖叫與瘋狂合照熱潮。任達華1955年3月19日出生，演藝生涯跨越半世紀，除了影視成就，他近年也積極投入藝術領域，舉辦個人畫展，展出多幅嘔心瀝血的畫作，同時推出攝影集，展現多才多藝的一面。

網友讚嘆任達華的保養與氣質：「70歲你敢信？」。（圖／翻攝自任達華IG）

日前，有影迷在小紅書分享與任達華握手的影片，影片中任達華戴著黑墨鏡、黑色西裝搭配潮鞋，沿夜店步出，單手插褲袋，沿途親切與粉絲互動，不停與人握手並微笑說「Say Hello」，現場氛圍宛如迷你握手會，絲毫沒有巨星架子。現場粉絲興奮尖叫，甚至有女粉絲高聲呼喊：「我愛你，華哥！」影片曝光後，網友紛紛留言讚嘆他的保養與氣質：「這個年紀能保養成這樣，輕鬆打敗 99% 同齡人！」、「70 歲你敢信？」、「氣質太好了，依然迷人！」任達華不僅影視事業輝煌，連日常生活中也展現親民魅力，讓人見識到什麼叫真正的「不老男神」，即便 70 歲依舊能輕鬆圈粉。

