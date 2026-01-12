驚人！高捷監視器老舊...37萬畫素比手機還低 民代點名交通局改善

因應北捷張文攻擊事件，警方於高雄捷運凱旋站演練，模擬歹徒丟擲煙霧彈，揮刀刺傷民眾。資料照。施書瑜攝



高雄捷運監視器老舊，畫素僅37萬，比手機還低，且17年未更新，旅客安全令人擔憂。議員林智鴻今（1/12）指出，面對大型活動與觀光人潮，高捷若發生類似近期恐攻事件，低畫素監控恐淪「偵查斷點」，他批評交通局未妥善督促改善硬體設備，要求立即訂定具體期程，確保旅客安全。

市議員林智鴻表示，近年高雄受惠於大型活動與演唱會，捷運日均運量已創下19.5萬人次新高，但維護旅客安全的硬體設備卻未與時俱進，他憂心若在觀光人潮密集時段發生類似近期恐攻或無差別攻擊事件，低畫素監視器恐成「偵查斷點」，增加警方緝兇難度。

廣告 廣告

此外，林智鴻也指出，高捷未能完整提供監視器財產清冊及各站維修保養紀錄，僅回覆概略數據，甚至連影像保存天數也介於14至40天不等，若發生性騷擾或跟騷案件，恐出現告訴期間未過、證據卻已消失的情況。

林智鴻進一步點名交通局，身為大眾運輸安全監理主管機關，卻未善盡督導責任，應訂定明確改善期程。

對此，交通局表示，已注意到高捷監視器設備老舊問題，現階段已規劃汰舊換新計畫，並將加強定期檢查作業；若高捷未依期完成汰換，交通局也將要求限期改善，以確保捷運系統與旅客乘車安全。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

綠營高雄市長初選民調今登場 四陣營全力衝刺拚勝出

剃髮作秀？林岱樺喊「歸零再拚」 嗆抹黑是對高雄市民智慧的侮辱

校事會議成「法律戰場」？第一線教師揭「投訴門檻過低」讓壓力爆表