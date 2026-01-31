驚傳北市議員中獎800萬元！「這人」說話了

▲國民黨台北市議員詹為元呼籲，中獎者快自首，不要讓他們這些沒中獎的人受訪，在傷口灑鹽。（圖／取自詹為元FB）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人王瑞德30日在臉書發文透露，突然被某位台北市議員請喝珍奶，才知道原來對方中了今彩539頭獎，獎金800萬元扣稅後，實領640萬元，引起熱烈討論。對此，國民黨台北市議員詹為元呼籲，中獎者快自首，不要讓他們這些沒中獎的人受訪，在傷口灑鹽。

詹為元今（31）日在臉書發文表示，自己沒有中今彩539頭獎，但還要被採訪沒中獎的心情，「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」；詹幽默表示，「我人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎！」

