驚傳又有法官過勞送醫急救！ 中高行審判長蔡紹良急診住院

日前最高法院法官周盈文在辦公室昏倒後，又傳出法官身體不適送醫的消息！台中高等行政法院審判長蔡紹良昨晚在法院辦公室加班，突感身體不適，勉強返家後，緊急送醫急診，目前仍在醫院檢查，希望盡速找出病因。

據了解，曾任最高行政法院調辦事法官的蔡紹良，目前是台中高等行政法院審判長，平時工作認真，經常加班到半夜，是行政法院內公認認真負責的好法官，平常也有運動習慣，不料昨晚送醫急救，不少行政法院法官得知後，相當驚訝，希望他早日康復。

去年士林地院法官輕生、高等法院法官於辦公室昏倒，又分別傳出最高法院和行政法院法官病倒，台北律師職業工會曾指出，「這些事件不是偶發，而是整個司法體制發出的瀕死警訊。」台北律師職業工會呼籲正視法官勞動條件以及健康危機，讓法官能在有尊嚴與健康的前提下，繼續為社會實踐公平與正義。

