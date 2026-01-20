驚傳吃人肉？網曬「帶骨小腿切片」恐吃下肚 真相曝光全網傻眼

大陸中心／綜合報導

網傳「中國吃人肉」驚悚圖片在Threads瘋傳，事實查核中心緊急闢謠。專家指出圖中骨骼距離與皮膚厚度不符人體，且無血管構造。肉販澄清這是機器輪切的「豬後腿」，因切法特殊遭誤解，實為2021年舊照，請民眾勿信謠言。（圖／翻攝自事實查核中心網站）

網傳「中國吃人肉」驚悚圖片近期在Threads瘋傳，引發恐慌。事實查核中心緊急闢謠，經解剖學專家與骨科醫師檢視，圖片中骨骼距離、皮膚厚度皆與人體不符。資深肉販指出，這是機器輪切的「豬後腿」，因切法特殊才遭誤解，且為2021年舊照，請民眾勿信謠言。

近期在社群平台Threads與X（前推特）上，再度瘋傳一張驚悚的肉塊橫切面圖片，配文指稱「中國吃人肉」、「這是人的小腿」，並影射與中國盜賣遺體製作骨科耗材的案件有關，引發不少網友恐慌與討論。對此，台灣事實查核中心發布報告闢謠，經解剖學專家、骨科醫師與資深豬肉業者多方檢視，確認該圖片構造完全不符合人體特徵，實為機器切割的「豬腿」，且該照片早在2021年即流出，屬於舊圖移花接木的錯誤訊息。

廣告 廣告

謠言死灰復燃 實為2021年「岳母寄來的肉」舊照

事實上，這張引發爭議的圖片並非近期拍攝。早在2021年，該圖片就已在中國社群網路上流傳，當時一名網友貼出照片稱是「丈母娘老家寄來的肉」，詢問網友這是什麼部位，與2024年8月中國爆發的「盜賣遺體案」毫無關聯。然而，去年（2024）9月該謠言首次結合時事在台灣社群瘋傳，查核中心當時已發布報告澄清；未料近日該圖片又在Threads上發酵，讓這則已破解的謠言再次引發誤解。

解剖專家三大鐵證 骨骼、皮膚、血管皆不符

為了釐清圖片中的肢體真偽，查核中心諮詢了台大醫學院、北醫大解剖學科教授及骨科主治醫師，專家們一致認定「這不是人腿」，並從解剖學角度提出三大關鍵證據。首先是「骨骼距離」，人體小腿的脛骨與腓骨之間有骨間膜連接，距離應較遠，而網傳圖片中兩根骨頭距離過近，且骨骼形狀與人體脛骨的三角形截面不符。

其次是「軟組織構造」，人體小腿皮膚極薄，但圖中皮層過厚且僵硬；更重要的是，正常人體小腿截面應包含動脈、靜脈與神經系統，但圖片中完全看不到這些必要的生理構造。最後則是「肌肉紋理」，專家指出圖片中的肌肉呈現高度「塑化感」，缺乏彈性與裂隙，斷面過於平滑，完全不符合人體肌肉組織的特徵。

切法不同引誤會 業者：是輪切的豬後腿

既然排除了人體組織的可能性，那這塊肉究竟是什麼？台大動物科學系專家與高職畜產科教師分析骨頭的一粗一細比例，研判極可能是「豬的前肢」或「後腿膝關節以下」的部位。

至於為何圖片會讓台灣民眾感到陌生且恐懼？傳統市場豬肉攤販與養殖業者解釋，這純粹是「切法」造成的視覺差異。台灣傳統市場處理豬腳時，多採順著大骨切或對半剖開的縱切法，而網傳圖片的切面極度平整，應是使用機器進行「橫鋸」（輪切）。這類切法常見於冷凍肉品或金華火腿的製作過程，因此民眾第一時間難以辨識，才會誤信謠言。

台灣事實查核中心再次強調，網傳圖片經科學與專業檢視後，確認並非人體組織，而是動物肉塊，呼籲民眾在社群平台上看到聳動標題時應保持理性，勿再轉傳「中國吃人肉」的錯誤恐慌訊息。

網傳「中國吃人肉」驚悚圖片在Threads瘋傳，事實查核中心緊急闢謠。專家指出圖中骨骼距離與皮膚厚度不符人體，且無血管構造。肉販澄清這是機器輪切的「豬後腿」，因切法特殊遭誤解，實為2021年舊照，請民眾勿信謠言。（圖／翻攝自事實查核中心網站）

更多三立新聞網報導

開盤／台股早盤重挫261點！台積電領跌半導體

新聞幕後／美光豪擲18億鎂買台廠 背後盤算全解析

散戶不忍了！融資狂飆57億 櫃買「衝浪族」全回來了

風向變了！幣安點名2026「加密新三寶」 成富豪投資新標配

