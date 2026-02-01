驚傳失聯 中國房企萬科創辦人王石闢謠稱安好

（中央社台北1日電）陷入債務危機的中國房地產龍頭萬科，在執行副總裁郁亮1月上旬辭職且傳出失聯及疑似被查後，萬科創辦人王石也傳出失聯，引起議論。王石透過微信朋友圈表示，指自己1月30日參加公司在深圳山區騎自行車的團體活動，藉此破除傳言。

綜合每日經濟新聞今天報導及中國網路訊息，王石在自己的微信朋友圈和短影音主頁，發布了自己在深圳活動的訊息。其中，他在短片中特地標註活動時間是1月30日，地點是深圳馬巒山，騎車距離是14.44公里，歷時約2小時。

王石在微信朋友圈說，1月30日早晨，深石集團總辦舉行團建（單位舉辦的團體活動），在公路及山地騎乘自行車20公里，自己的手機「在自行車賽裝的後背袋，行進中，手機像失控的震顫，沒有理睬」。

王石表示，打開手機，「喔，這麼多哥們兒短信（簡訊）！簡單的問詢：你在哪？！明白了，被老友記惦記著，謝！」。

萬科1月8日公告，指郁亮因屆齡退休，當天向董事會提交書面辭職報告，辭去董事、執行副總裁職務，且辭職後不再擔任萬科任何職務，「且與董事會無意見分歧」，萬科董事會將盡快完成補選工作。

1月28日，有中國媒體直指郁亮疑似已失聯半個月，且指他可能正在接受調查。此後，中國網路也開始流傳王石也已失聯，引起關注及議論。

萬科1月30日發布2025年度業績預告，預估2025年虧損高達人民幣約820億元（約新台幣3727億元），遠高於2024年的494.78億元。（編輯：邱國強/廖文綺）1150201