驚傳成「下一個于朦朧」 古裝女神陳都靈「獻祭」時間點曝光！暗藏恐怖巧合

陳都靈10月才剛舉辦慶生會。翻攝微博

中國男演員于朦朧墜樓離世疑點重重，據傳有許多駭人內幕，還有一說是他是被中國官方「獻祭」。如今又有消息傳出，曾演出《長月燼明》、《雁回時》等劇受矚目的32歲「古裝女神」陳都靈也將遭獻祭，甚至有準確12月5日的時間點，再度引發討論。

陳都靈獻祭消息來自美國靈媒Kandis Starr，在網路上透露陳都靈狀況也很危險，是在與于朦朧通靈時，預言兇手打算拿陳都靈獻祭。網紅「蓓姨」也在YouTube頻道《蓓姨California Life》轉述此消息，並指出，12月5日是因與中國高層人物蔡奇的生日相同。

陳都靈驚傳也遭獻祭。翻攝微博

曾爆出受虐影片！工作室才剛公布最新行程

也有網友挖出，一個月前就有關於陳都靈受虐的影片，而且現在陳都靈本人已遭囚禁，有兩個替身幫她出席公開活動。不過中國微博上目前沒有任何關於陳都靈去世相關消息，工作室官方微博也才公布她12月行程，在16、19、23日都有商務活動。

陳都靈官方微博才剛公布12月行程。翻攝微博



