驚傳林宸佑涉《國安法》遭羈押！中天電視台回應了

傳出昨(16)日高雄橋頭地檢署，北上搜索中天電視台，並將中天記者兼主播林宸佑帶回偵訊。 圖：取自林宸佑臉書

[Newtalk新聞] 傳出昨(16)日高雄橋頭地檢署，北上搜索中天電視台，並將中天記者兼主播林宸佑帶回偵訊。據傳林宸佑因涉嫌收取中國資金，依涉犯《國安法》和《貪污治罪條例》等罪遭羈押禁見。不過中天電視台稍早否認被檢方搜索，強調對林宸佑涉案毫無所知，無可回應。

林宸佑在中天擔任新聞台記者、主播多年，在中天有多項主持節目， 對綠營採訪對象以「敢挑釁、敢言」著稱，曾因與立委賴品妤發生推擠爆紅，社群追蹤人數破萬人，過去接受過中天老闆蔡衍明公開表揚。

廣告 廣告

然而近日卻傳出林宸佑收受中國資金，涉嫌違反《國安法》和《貪污治罪條例》，遭到橋頭地檢署北上搜索中天電視台和住家。對此，中天電視台稍早發聲明回應，針對記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

華航維也納航班驚傳「機翼損壞」！起飛後緊急折返桃機 民航局介入調查

快訊》違反國安法！高雄橋檢拘提《中天》新聞記者林宸佑 法官裁定羈押禁見