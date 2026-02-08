驚傳爆炸聲！宜蘭分租民宅2男性房客受困喪命

2026年2月8日晚間，宜蘭市延平路一棟3樓透天厝民宅火災，兩名男姓房客命喪火窟。取自臉書宜蘭知識+



宜蘭市延平路一棟3樓透天厝民宅發生火災，消防人員趕到時，現場濃煙密布，竄出熊熊烈焰；火速在1樓、3樓救出2名男子，2人被找到時都無呼吸心跳，送醫後仍不治，起火原因由火調人員調查釐清。調查指出，2名死者為房客。

宜蘭縣消防局8日晚間20點51分獲報，指稱宜蘭高商附近的宜蘭市延平路民宅起火，派遣人車抵達現場，在1樓發現69歲林姓男子，因行動不便未能及時逃離火場，火速救出送醫；另在3樓找到失聯的52歲劉姓除草工人，也是房客。2人送醫搶救皆不治。

調查發現，起火的這棟3層樓透天厝民宅隔間分租，一樓隔1間，二樓隔3間，三樓隔2間。鄰居表示，先是聽到爆炸聲，走出門一探究竟，發現透天厝起火了。起火原因由火調人員調查。

