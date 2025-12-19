驚傳男子丟煙霧彈砍人 卓榮泰到場：請給政府一點時間

行政院長卓榮泰到場了解。(記者方賓照攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北捷運台北車站通道今天傍晚才有人丟煙霧彈，造成一名男子命危送醫，隨後又傳出有男子持刀在捷運中山站隨機傷人，行政院長卓榮泰稍早也到現場關切，並指示內政部、警政署，全國鐵公路車站、捷運站、航空站，提高所有戒備，也請給我們多一點時間，我們會全力來偵查。

卓榮泰說，在今天傍晚 5點21分，在台北車站捷運M7、M8間，發現有一位當時戴著面具，而且是蓄意的行為，丟了5、6顆汽油彈、煙霧彈，還留存了一些數量在他的小行李箱當中，現場經過檢視，有掌握嫌犯特徵，他要求警政署徹夜要設法找出這個嫌犯。

廣告 廣告

卓榮泰指出，現場也發現他蓄意丟棄煙霧彈跟汽油彈外，也去傷害一位路人，這位路人背部受到鈍器重擊，瞬間倒臥，目前在台大醫院進行搶救，送去時候已經呈OHCA狀態，他的相關背景還要進一步地查證；另外有一位民眾因為煙霧，呼吸道受到傷害，送馬偕醫院，目前情勢穩定，在這情況下，已第一時間要求內政部警政署就全國車站、鐵公路的車站、捷運站、航空站，提高所有的戒備。

卓榮泰強調，目前初步掌握嫌犯的特徵，希望民眾心情不要過於焦慮，讓警方能夠在最短的時間內回復到整個平靜，車站目前也影響一些市民朋友們出入，也請大家配合，我們要保留現場，要找出相關的一些證物，所以我們會有短暫的不便，希望大家能夠配合措施，也希望警方能夠儘速地就現在掌握的狀況、資訊，迅速、完整地做案件釐清，重點是找出嫌犯，了解他的背景，同時全面擴大戒備，讓我們國人能夠安心。

卓榮泰又說，中山站也發現「類似情形」，相關單位已即刻提高戒備並加強偵辦，如果是連貫性的，是單一個人，我們把它連貫起來。如果是有其他的狀況，我們也在加強戒備當中，會更具體掌握狀況，給我們多一點時間，我們會全力來偵查。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北車站有人丟煙霧彈！1人無生命徵象 北捷警戒升級

北捷隨機攻擊連發！男再衝中山站砍人丟煙霧彈 闖進誠品南西店

北車遭投煙霧彈1人無生命徵象 蔣萬安：從重從速依法究責

台北車站驚傳煙霧彈攻擊！現場民眾竄逃畫面曝

