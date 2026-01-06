驚傳第4度欠薪！國光客運解釋 公路局暫不開罰

國光客運自去年開始已第4度欠薪。（圖／報系資料照）

國光客運近日再度傳出欠薪狀況，自去年以來已是第4次。業者解釋，昨（5日）先行發放駕駛長薪資，至於超過200名站務員及行政、內勤人員的薪水，則預計於今（6日）下午2時前補發；目前各項班次發車與對外服務皆維持正常，過年前資金調度可望恢復正常。

據《ETtoday新聞雲》報導，去年國光客運已3度發生欠薪事件，遭公路局裁罰9萬元；並在去年8月底及9月初，因需償還銀行團欠款，資金調度吃緊，陸續停駛南部14條路線。未料今年1月再度拖欠員工薪資，昨中午更有駕駛長反映薪資尚未入帳。

廣告 廣告

對此，國光客運今回應，目前資金調度仍在調節中，因此昨優先將駕駛長薪資全數發放，其餘超過200名站務員及內勤、行政人員的薪資，已緊急調度資金，預計於今下午2時前補齊。

國光客運再次強調，公司營運一切正常，資金問題仍處於調整階段，預期在過年前可恢復以往正常的發薪與營運模式，目前仍持續進行階段性調整，今上午班次運行及各項對外服務均未受影響。

至於該次欠薪是否再度開罰，公路局指出，考量國光客運今下午將補發薪資，暫未規畫進行裁罰。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／蔡依林大巨蛋最強後援曝光 70歲蔡媽現身力挺粉絲搶合照宛如小型見面會

樂園成監獄1／每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈

房市核彈1／「土方之亂」炸全台被迫停工2個月 專家示警留意房價波動