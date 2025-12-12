驚傳缺席金宇彬世紀婚宴！男星出面親口證實了 「失約原因」曝光

記者陳宣如／綜合報導

韓國演員金宇彬與申敏兒愛情長跑10年，即將於20日舉辦非公開婚禮，相關細節近日在網路上持續受到關注。其中，與金宇彬私交深厚的EXO成員 D.O.（都敬秀）原本受託在婚禮上演唱祝歌，但他已於昨（11）日接受韓媒採訪時證實，因團體EXO當天將出席MMA頒獎典禮，行程撞期使他確定無法現身婚禮。他在訪談中多次提到，早就與金宇彬約好要獻唱祝歌，並坦言：「原本約好我要唱祝歌，我也認為我是要唱祝歌的人。」在行程無法調整的情況下，最終只能優先履行團體安排。他說：「工作很重要，婚禮當然也非常重要，但老實說，如果要思考哪個優先，我認為EXO是優先順位。」

EXO成員D.O.（中）原本要在金宇彬（右）的婚禮上唱祝歌，卻因與EXO團體行程撞期而失約。（圖／翻攝自IG @____kimwoobin）

D.O.透露，在得知日程衝突後曾為如何向好友開口而苦惱，最後仍親自告知此事。兩人其後也就此交換想法，他表示金宇彬十分理解他的處境，雖然雙方都覺得遺憾，但並未造成誤會。D.O.也坦言自己心裡難免感到難過，說道：「我要對宇彬哥更好，哥自己也明白這是沒辦法的事，雖然有點遺憾，但他能理解，所以沒關係。」至於是否可能以錄製影片或預先準備祝歌影像的方式代替出席，他聽到記者提議時反問：「我以影片方式出現，會不會反而破壞婚禮氣氛啊？」被問到後來祝歌由誰唱，D.O.笑說：「我也不知道，我已經被排除於名單之外了，已經不在宇彬哥的眼裡了，有種『不需要你了』的那種感覺。」

（左起）金宇彬、D.O、李光洙三人是圈內好友。（圖／翻攝自IG @____kimwoobin）

D.O.的訪談內容曝光後，在社群間迅速掀起熱議。由於婚禮日期與EXO行程先前就被粉絲比對過，不少人在他親口證實後，紛紛表示理解，但也替兩人深厚友情遇上行程衝突感到惋惜。網路上同時出現對祝歌人選的討論，甚至有粉絲點名共同好友李光洙，或提出以預錄影片、立牌等方式送上祝福的可能性。相關話題仍持續延燒，討論多聚焦於兩人交情與這場「無法避免的缺席」，成為網路近期關注焦點之一。

