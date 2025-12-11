驚傳美國密件稱無力保台 藍委憂1.26兆軍購淪紙老虎

《紐約時報》在12月8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，今時不同往日，解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將那些武器摧毀。國民黨團今（11）上午召開記者會堅決主張，請賴清德總統到國會針對1.25兆元國防特別預算報告，告訴人民1.25兆元國防預算，到底買什麼武器？是否真正具備戰力保存能力？

國民黨團強調，「優勢簡報」不是假消息，也不是危言聳聽，而是一記嚴厲的國安警鐘，真正的國家安全，不能被口號壟斷，唯有面對真相、調整戰略、補強自身。台灣要安全，就必須自立自強，先進武器要買得到，也要運得到，更要軍工技術必須回到台灣，能夠生產得出來，台灣才有和平可能。同時國民黨團也認為，兩岸應立即恢復溝通，降低誤判風險；這不是投降，而是務實地保全台灣人民生命財產的安全。

首席副書記長林沛祥表示，根據《紐約時報》社論明確指出，美軍已無力保衛台灣，先進武器載運抵台灣之前，就可能遭到大陸摧毀；甚至連美國最新航艦福特號，都難在解放軍極音速武器攻擊下倖存。當美國國防部已經承認，20年前的美軍能保台，如今已經沒有把握。當美國高層坦言「每次兵推都輸」，這意味著台灣國安情勢，已經到了不能再靠口號、大內宣催眠人民的地步。但賴政府仍依然用「美台堅若磐石」、「國際挺台不變」的政治語言，掩蓋真正的風險。

林沛祥質疑，美國援台承諾高度不確定，賴政府是否還押注「美軍一定會來」？根據「優勢簡報」都揭示美軍可能無法突破解放軍火力，賴政府口中的第一島鏈聯防，是否只是畫餅？政府的備案是什麼？其次，1.25兆元高額國防特別預算到底買了什麼？如果當購買先進武器來不了、運不到，甚至被解放軍摧毀，賴政府編列上兆元國防預算，到底有多少真正能用得上？

林沛祥表示，賴政府缺乏務實避戰策略，台灣不能綁在「單邊押寶」的危險上，美國強化軍事為了避免戰爭，但從蔡英文政府到賴政府，逐步切斷兩岸溝通管道、拒絕接觸，片面升高風險；真正的國安是「備戰而不求戰、避戰而不畏戰」，而不是單邊挑釁，讓台灣陷入戰爭風險。

林沛祥說，因此國民黨團要求賴總統必須到國會報告，說明1.25兆元國防特別預算到底買了什麼武器？是否真的具備戰力保存能力？國民黨團也認為，既然賴總統投書外媒，宣示增加上兆元國防特別預算，也請再投書外媒，要求美國真正出售先進武器給中華民國政府。如果賴總統不敢要求、買不到先進武器，再多的口號都是紙老虎。

