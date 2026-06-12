驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向

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政治中心／綜合報導

近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。（圖／總統府提供)

我國非洲友邦史瓦帝尼（原稱史瓦濟蘭）近日驚傳邦交生變？外媒《史瓦濟蘭新聞》（Swaziland News）報導宣稱，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）正研議與中國建交，引發友台議員強烈反彈。對此，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾今（12）日發文駁斥，起底該媒體根本是架設於南非、接受中共暗中金援的假地方媒體，長期配合北京進行大外宣，如今冷飯熱炒，背後恐有台灣「在地協力者」在帶風向。

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杜奕瑾在臉書（Facebook）揭露，《史瓦濟蘭新聞》先前就曾發布抹黑我國駐史國大使的假新聞，外交部早在今年4月就發表嚴正聲明，證實官方與情資單位早已查獲該媒體是「接受中國資助並具特定政治立場」的傳播工具。這家媒體不僅不是史瓦帝尼的官方媒體，其總部甚至根本不在史國境內。

杜奕瑾進一步起底，該媒體雖然冠名「史瓦濟蘭」，實際上卻是架設在南非的網路媒體，由流亡南非的史國記者茲維里·馬丁·德拉米尼（Zweli Martin Dlamini）負責營運，長期以強烈批評史國王室和政府為核心立場。中共便是透過「匿名的人權組織」在背後低調塞錢，藉此掌控其內容並瘋狂採取北京敘事方式，淪為中共的傳聲筒。

杜奕瑾痛批，這種手法就像是中國先製造謠言，再透過特定媒體引述回官媒，偽裝成「地方報導」來擴大操作。事實上，史瓦帝尼官方完全沒有與中國建交的打算。他更點出最詭異的警訊，這類來自中共的虛假敘述，往往會在第一時間被台灣特定網紅轉發、擴散，如今連4月早就闢謠的假新聞都要拿出來冷飯熱炒，背後充滿惡意，極可能是「在地協力者」在台灣內部配合發動認知作戰。

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