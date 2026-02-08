驚傳與艾普斯坦見過面！達賴喇嘛辦公室回應了

國際中心／楊佩怡報導

隨著艾普斯坦性犯罪調查檔案的大規模公開，相關「受害與涉案名單」成為全球焦點。除了官方披露的 18 萬張照片證物外，近期網路上流傳一項未經證實的說法，指達賴喇嘛與艾普斯坦有過頻繁接觸，且名字在檔案中出現達 169 次。針對此項具備高度爭議的網路傳言，達賴喇嘛辦公室今（8）日發表聲明回應了。





達賴喇嘛驚傳曾與艾普斯坦見面！淫魔檔案提名字169次…辦公室回應了

艾普斯坦淫魔檔案近期被公開，其中數十名政商名流、大咖明星都被點名與艾普斯坦有關。（圖／翻攝自X平台）

「食人、虐嬰」傳聞滿天飛 檔案點名多位大咖

隨著艾普斯坦的檔案曝光後，不少駭人聽聞的傳言也隨之曝光，包括許多政商名流、大咖藝人會在艾曝斯坦的淫魔島上，與大量年輕女子開趴，甚至傳出艾普斯坦吃人肉、嬰兒等。最新文件更直接點名美國總統川普、微軟創辦人比爾蓋茲、特斯拉執行長馬斯克、挪威太子妃及英國皇室成員；現在甚至連90歲的西藏精神領袖「達賴喇嘛」都被捲入這場風波。

達賴喇嘛驚傳曾與艾普斯坦見面！淫魔檔案提名字169次…辦公室回應了

外媒透露達賴喇嘛（右上）的名字出現在艾普斯坦（左上）檔案中169次。（圖／翻攝自X平台、達賴喇嘛IG）





媒體引述解密文件：達賴之名出現逾百次？

近期在網上頻頻出現一張電子郵件截圖，《中國西藏網》更直接引述多國媒體報導，西藏精神領袖達賴喇嘛捲入了艾普斯坦的調查風暴。報導指出，印度《金融快報》與白俄羅斯媒體《Nexta TV》均揭露達賴喇嘛的名字在艾普斯坦的電子郵件及調查文件中出現高達 169 次，且疑似包含私人會面。此外，美國《反擊》網站更披露，有記者曾在艾普斯坦位於曼哈頓的別墅聚會中目擊達賴現身，並質疑其出席原因與經濟利益掛鉤，甚至重提其曾參與邪教組織活動獲利的過往，引發國際誠信質疑。





達賴喇嘛驚傳曾與艾普斯坦見面！淫魔檔案提名字169次…辦公室回應了

達賴喇嘛辦公室發聲明強調，達賴喇嘛尊者與「艾普斯坦檔案」無任何關聯。（圖／翻攝自X平台）





網路輿論持續延燒，達賴喇嘛辦公室今（8）日發聲明表示，近日部分大眾媒體與社群平台發表有關「艾普斯坦檔案」之報導，並試圖將達賴喇嘛尊者與傑弗瑞‧艾普斯坦聯繫起來。「我們在此明確確認：達賴喇嘛尊者從未與傑弗瑞‧艾普斯坦會面，亦未曾授權任何人以尊者名義，與其進行任何形式之會面、聯繫或往來」。並再次重申，達賴喇嘛尊者與「艾普斯坦檔案」無任何關聯。



