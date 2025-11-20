驚傳被拔官失業！曾志偉爆將卸任TVB總經理 首出面公開回應了

娛樂中心／綜合報導

72歲資深港星曾志偉2021年獲TVB邀請回電視台擔任高層，原本職稱是副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，同年9月升任為總經理，近日傳出他最快這個月就會被拔職位，對此，19日他現身公開活動回應是誤傳的謠言，「暫時沒被炒魷魚」。

曾志偉傳出要被拔總經理職位。（圖／記者鄭孟晃攝影）

對於盛傳做到這個月就會離職，曾志偉被問11月後是否會繼續留任，他斬釘截鐵地表示：「繼續，為什麼不繼續？我還在這裡做著。（是做到這個月，還是之後都會繼續做？）都會繼續吧。（還是在這個職位？）暫時還沒被開除，還是這個位置。」直言傳聞只是誤傳。

廣告 廣告

是否有計畫離開 TVB？曾志偉直言暫時沒有，還要慢慢想想：「我想大家誤會了，其實上次在賽馬會活動大家開始問，我就說今天問的問題夠了，留到台慶再講。沒想到大家以為我今天要宣布什麼事情，以為很重要似的，搞得大家氣氛很凝重，全部圍著我，我自己也嚇了一跳！」他接著說：「不做的那一天總會來，不過不是今天，暫時還沒有這個想法。」問他合約簽了多久？他則稱不清楚。

更多三立新聞網報導

要教練無薪打掃！健身房創始會員出面開轟館長噁心：你他X還要不要臉

奪健美比賽冠軍！韓啦啦隊女神來台半年「超狂背景」曝 粉全暴動了

錄《黑澀會》常被偷錢偷手機！薔薔怒揭「慣竊身分」不忍了：她是慣犯

沒經同意直播國中生遭制止！賓賓哥再開直播怒嗆校方挨轟：走火入魔

