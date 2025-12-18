驚傳護理師變酒店「當紅頭牌」 清純制服照曝！首談醫科大學畢業下海原因

飛鳥的真實身份其實是東京銀座高級酒店的「當紅頭牌」。取自日本網紅飛鳥（Asuka）Instagram



日本網紅飛鳥（Asuka）近日是日本銀座夜生活圈的話題人物；外型甜美的她，被譽為高級酒店「當紅頭牌」。社群媒體上擁有超過3.2萬追蹤者，坦言在踏入酒店業前，曾是一名穿著白袍、在醫院工作的護理師。

飛鳥（Asuka）憑藉精緻的臉孔與清新的氣質，在銀座高級酒店拿下一席地位，其當護理師的制服舊照，近日曝光後立即掀起熱議。《香港01》報導，飛鳥接受日媒採訪表示，2024年4月，她辭去護士一職，開始在夜總會工作，今年4月加入現職的銀座高級酒店。

她坦言，自己在一個管教極為嚴格的家庭中成長，「人生完全是走在父母鋪設的軌道上」，當時真的非常痛苦。「人生只有一次，年輕的時間就只有現在。」《香港01》在報導中提及，飛鳥認為必須找到一個方式「留下自己的存在」，所以，她決定嘗試做夜總會女郎，「我有種奇怪的自信，覺得自己或許能在這個行業成功」。

飛鳥多次曝光酒店工作照片，現場高檔香檳塔層層堆疊、賓客絡繹不絕，也象徵她成功站穩銀座一線位置。

