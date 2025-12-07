驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明

有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。

民進黨立委賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

賴瑞隆上午突然對外發布訊息，針對孩子校園事件一事，他將於今日14:30返回高雄市前鎮區進行說明。

據爆料所指，賴瑞隆的兒子涉嫌校園霸凌，受害人數不只一人，還曾在校園內做出脫褲的行為，這一不雅舉動，學校已經通報性平調查。受害家屬也曾發聲，質疑賴家消極面對，引發各界各議論。

