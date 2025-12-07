驚傳進ICU急救「于朦朧交很多秘密」！孫德榮拍片曝在家好好的 為1件事改造房間

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

中國男星于朦朧今年9月離奇墜樓身亡，各種陰謀論至今不斷，他的啟蒙老師、知名經紀人孫德榮，先前發文強調要追出真相，更自費在台幫于朦朧辦法會，近日卻傳出他已進ICU吐血，于朦朧還交給他最後的錄像帶。對此，孫德榮趕緊拍片澄清是遭惡意造謠，「孫總沒事沒事喔！不要聽他們亂胡謅、亂講，謠言止於智者。」

對於網路傳出他ICU吐血、于朦朧交給他最後的錄像帶。孫德榮昨日親自拍片澄清是謠言，「孫總在家裡好好的。」（圖／「孫腫來了」臉書粉專）

對於網路傳出他ICU吐血、于朦朧交給他最後的錄像帶。孫德榮昨（7）日在臉書發文強調「完全是謠言，我並沒有進醫院ICU，更沒有吐血」，也表示于朦朧沒有交給他證物，而他近日只是常常跌倒，還沒有如此這般的病況，請大家不要傳謠言，拜託拜託！

孫德榮隨後也拍片向粉絲們報平安，「網路傳得沸沸揚揚的說孫總進ICU在急救，于朦朧交給我很多秘密，所以現在我情況危急，我在這裡錄影片跟大家鄭重澄清，孫總在家裡好好的。」他並透露日前常常跌倒，認為是自己不小心，家中的房間因此改造成有彈性的地毯，就算跌倒也不會太嚴重。

孫德榮表示，為了所有粉絲、大家和愛他的人，一定會更加小心，「大家放心，孫總沒事沒事喔！不要聽他們亂胡謅、亂講，謠言止於智者。」

對此，網友們紛紛留言，「孫總在明，惡魔在暗，還是小心」、「大善人，那是幫你消業障，好人天會庇佑，平安吉祥如意」、「相信孫總哥一直好好的，因為有守護神在保護孫總」、「孫爸爸好精神，你的兒子朦朧會睇住你會好開心」、「持續為朦朧寫信，打電話發聲，惡人有惡報」。

