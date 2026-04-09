驚傳開顱昏迷！王月生日露面報平安 自嘲：差點要大家參加告別式
〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲后王月去年底驚傳在家中暈倒，頭部遭受重擊導致情況一度危急。在經歷了風險極高的「開顱手術」並深度昏迷5天，她今(9 日)生日透過臉書曬照向大眾報平安，宣布自己「正式升級」回歸！
王月在發文中坦言，這一次真的是「把命救回來的」，甚至用一貫直爽的口氣幽默表示：「說得直白一點，真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了。」經歷過生死邊緣，她形容這段復健期就像是「提前看見了自己的告別式」，但收到的不是悲傷，而是來自各界好友滿滿的愛。她慶幸地向粉絲確認：「目前一切安穩，四肢健全，言語清楚，記憶仍在。」 讓眾人懸著的一顆心終於放下。
面對這場震撼教育，王月對生命有了全新的領悟。她決定從今以後要用「慷慨」的心面對人生，並自創了一套月式哲學：「慷是讓自己活在健康的心境裡，不憂不慮；慨是對過去既往不咎心無罣礙，不再遺憾。」她感性表示，這份重生就是此生最深的禮物。腦部手術後的復原期約需半年到一年，她也充滿信心地用名字玩諧音梗，相信一切都會 「月來月好」。
考量到術後需要時間讓頭骨癒合與腦壓平衡，王月透露目前已不再獨居，改與妹妹同住，兒女也給予了最無微不至的照顧與陪伴。
在生日這天，王月感悟：「不是每一個人，都能這樣留下來。」經歷開顱手術後的她，現在更懂得珍惜與每個人、每件事的相遇。消息曝光後，演藝圈好友與粉絲紛紛湧入留言區，祝賀這位堅強的女神「重生快樂」。
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