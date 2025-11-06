驚傳電信福利沒了 一票哀號：怎麼辦？官網有真相

生活中心／倪譽瑋報導

日前不少民眾發現，原先的4G 499不限速吃到飽無法續約，要續約得選「限速21Mbps」的 4G 499吃到飽 。（示意圖／資料照）

電信業者持續推廣5G方案，日前不少社群都有出現「499吃到飽不能續約了」、「問客服沒用」的討論，也有人表達擔憂「怎麼辦？」「升級5G很貴」。不過，各大電信官網資訊顯示，還是有「4G 499吃到飽」的，不能續約的部分應是499「不限速」吃到飽，用戶仍可花499買4G無限上網，只是網速最高只有21Mbps。

499吃到飽傳哀號潮 多人回報電信「無法續約」

日前論壇PTT、mobile01上都有民眾提出，4G 499吃到飽合約到期，和電信業者說要續約「發現他們說方案拿掉了」，已在9月30日下架無法續。不少人哀號，「怎麼跟我一樣，考慮遠傳跟台哥大攜碼5G一個月大概550？」「不能續約了怎麼辦？」「這次真的超硬」、「我去唉過了，問一些問題就直接掛我電話了」。

也有人提出，4G 499吃到飽並非不能續，而是499「不限速」吃到飽才不能續，「流量降速到21m」、「重點是降速，不是吃到飽」、「就用499 21m吃到飽就好了呀」、「4G 499不限速應該是真的沒了，看PTT有人說客服都很硬，基本上辦不到」。

仍有4G網路流量吃到飽 但限速21Mbps

關於499無法續約的討論，9月傳出遠傳、台灣大哥大要停用4G網路，當時業者澄清「4G停辦」並非事實；NCC也說，未要求業者關閉4G網路，三大電信還是會繼續提供服務。近日許多網友反映的方案下架，應是4G 499不限速吃到飽。

綜觀台灣三大電信（遠傳電信、中華電信、台灣大哥大）的官網資訊，目前還是有4G 499吃到飽方案，「整體流量」沒有限制、租期24個月，不過499方案會有「網速最高21M（最高下載速率21Mbps）」的限速；4G要「不限速吃到飽」變599起跳，或是599升級5G才有網路不限速。

資料來源：遠傳電信﹑中華電信、台灣大哥大

