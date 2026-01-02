驚傳「共諜差點進北市府」！蔣萬安秒回這句

▲台北市長蔣萬安強調，不曾試圖將林岳龍安排進北市府衛生局擔任機要。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 自稱國民黨台北市黨部發言人、曾任多位藍營民代幕僚的林岳龍，涉犯《國家安全法》遭檢調約談，以10萬元交保、限制出境出海；近日傳出林曾差點被安排進北市府任職。對此，台北市長蔣萬安今（2）日強調，「完全沒有這件事情」。

近日有媒體報導指出，蔣萬安的核心幕僚曾試圖將林岳龍安排進北市府衛生局擔任機要，但遭到時任衛生局長陳彥元否決；對此，蔣萬安今被追問此事時秒回：「完全沒有這件事情」，並強調發言人團隊已經鄭重地對外清楚說明和駁斥。

北市府副發言人蔡畹鎣隨後出面表示，市府沒有這樣的人事安排，相關說法跟事實完全不符，「真的要講到共諜，民進黨執政下，總統府，國安會、外交部，民進黨中央，都養共諜養到被起訴，總統要不要出來說明一下？」

