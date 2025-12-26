驚傳「有人A回扣」！ 三星突襲來台開鍘



三星韓國總部大動作來台調查，說有員工涉嫌和代理商收受回扣，可以說是史無前例的大動作開鍘！這整起事件其實就是因為，AI太熱，全球面臨記憶體缺貨漲價潮，這漲幅甚至比黃金還猛，但還沒完，吃緊情況到會一路到2026年，可以說是從AI大廠到下游的筆電、手機產品，通通都在搶貨。

記憶體瘋漲，手機、電腦也喊漲，缺貨亂象竟爆出回扣問題，近日傳出三星電子韓國總部低調來台展開內部調查，有員工和代理商涉嫌收受記憶體回扣。不僅密集約談多名員工，更在初步調查後，對行銷與業務啟動首波人事調整，線索甚至延伸到新加坡和中國。

財經專家黃世聰表示，市場缺貨太嚴重了，事實上連微軟、Google、Meta等大廠，他們到目前為止也都拿不到貨，回扣事件一定是有人去告密，也應該有配合的三星內部的員工。會大動作調查，就是因為記憶體明年還會繼續漲，DDR4現貨價已漲了近200%，明年第一季合約價預計至少再漲三成，DDR5供給也吃緊

就連NAND也有兩成漲幅。三星更計畫要提供不可取消、退貨的合約，要確保記憶體產品需求，此舉被狠批是在榨乾市場價值。

財經專家黃世聰談到：一般來講業者是不會特別去抓，但是為什麼現在會去抓，主要原因可能是因為DRAM價格實在漲得太兇了，如果你私底下給了誰，另外沒有被拿到的人就有可能會抗議，所以可能為了公平起見，才做這樣一個大清洗的動作

儘管三星低調表示，例行調查細節無法公開，但遇上缺貨漲價潮，問題一一浮出檯面後續如何發展只會更加備受關注。

