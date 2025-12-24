驚動賴清德！傳不滿彰化民調擬退選對會 陳茂松還原真相：有這麼嚴重？

記者劉秀敏／台北報導

民進黨2026彰化縣長類初選民調結果上週出爐，由立委陳素月勝出，民進黨選對會今（24）日也拍板建請中執會徵召，卻傳出正國會代表陳茂松不滿民調不公，揚言退出選對會。陳茂松下午受訪時駁斥此事，表示自己只是好奇為何民調不是早上開封、要等到下午，問大家卻都說不知道，就說了一句「那我就不參加了」，只是情緒上來的一句話就變成要請辭，「有這麼嚴重的講法？」

針對傳出揚言退出選對會一事，陳茂松中執會後受訪時無奈表示，他從頭到尾都沒講，為什麼會有這個新聞出來？自己只是在內部討論時質疑，民調完成後應該早上開封，為什麼要等到下午，但他問大家好像都不知道，他就說了一句「如果什麼都不知道，那我就不參加了」，只是在裡面簡單講一句，不知道新聞是怎麼出來的，他也很納悶。

陳茂松透露，有記者打給他問是不是要退出選對會，他反問是誰講的，對方也沒說，既然這樣自己也不知道怎麼回答，就掛了電話。

陳茂松坦言，當然心裡對於選對會一些作業方式，會認為有些可以檢討改進的地方，大家都知道他個性很直接，可以的、不行的都會直接講。稍早民進黨主席賴清德、秘書長徐國勇也問他這件事，他也很實在地說「如果有必要（退），我都無所謂」，但內部有雜音，他必須要搞清楚，才有辦法正面答覆問題。

陳茂松說，從第一屆選對會到現在，唯一不中斷的就是他，11年來從未缺席任何一次重大會議，為什麼突然有這問題，他要搞清楚。只要是媒體問他，他都很有問必答，突然弄成這樣，他也覺得很怪，只是情緒上來說了一句話，卻變成他要辭掉，「有這麼嚴重的講法？」

陳茂松表示，他不打死說辭或不辭，萬一突然遇到什麼事必須辭職也說不定，但現在沒什麼特別的事情，且彰化的人選決定、總統核定後，他絕對配合黨，但如果有不對的地方，該質疑的他也會提出。至於傳出對民調數據有質疑，陳茂松則回應，時間點、操作方式不同，數據就會不同，像選情正熱時民調也會有變化，他在選對會這麼久，不會說數據不同就吵。

陳茂松說，目前沒有辭與不辭的問題，很多事情還在醞釀、研究，尤其下個月三個縣市初選、後續提名也在進行中，徵召縣市還有些正在處理，「我有認為該做的事。」

此外，民進黨發言人吳崢在中執會後被問及此事，他則回應，民進黨選對會今日上午召開會議，確認彰化縣長的提名人選，最後也達成決議，一致同意建議中執會徵召陳素月參選2026彰化縣長。

吳崢表示，會中委員們確實有針對提名的相關環節，進行一部分的討論，但最後會議結論達成一致決議，中間有一些相關討論，都是會議中正向溝通的部分。

