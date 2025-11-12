驚動賴總統出面？週刊稱林佳龍、吳釗燮不合 外交部嚴正駁斥

即時中心／顏一軒報導

《鏡週刊》今（12）日刊載專題報導稱，前外交部長（現任國安會祕書長吳釗燮）與現任外長林佳龍自去（2024）年總統賴清德就任後，就因外交人事埋下嫌隙，甚至直接在未知會林佳龍的狀況下，找上北美司向美方徵詢由國安會諮詢委員徐斯儉擔任駐美代表的可能性，讓林佳龍系統大為憤怒，最後出動賴清德出面解決。對此，外交部今（12）日稍早發布五點文字聲明駁斥報導不實，並抗議週刊應在出刊前，尋求回應予以平衡。





週刊報導，外交部文官透露，吳釗燮年上半年曾一度在未知會林佳龍的情況下，直接找上北美司向美方諮詢駐美代表人選若由徐斯儉接任的可能性，這件事在北美外交圈傳得沸沸揚揚，甚至傳到現任駐美代表俞大㵢耳裡，讓林佳龍系統頗為憤怒、訝異，最後出動賴清德親自出面解決，找來吳釗燮及林佳龍當面談，並拍板若無其他新變數，「年底前不會動俞大㵢」。

針對《鏡週刊》引述特定人士未經查證的說法，誤導輿論並損及我國外交工作成果，外交部深表遺憾並聲明如下：

一、 近期我國外交推動屢有具體成果，值此蕭副總統甫於歐洲議會演講，國家外交工作取得重要突破之際，《鏡週刊》今日報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

二、 對於報導所稱「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息致行程受阻」一節，外交部表示，該說法純屬臆測。外交部長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與外交工作常態；而規劃與安排元首出訪及過境向為外交部的重點工作，該報導將兩者不當連結，與事實明顯不符。

三、 外交部秉持賴總統「打造經濟日不落國」的施政願景，全力推動「經濟外交」，旨在整合政府與民間力量，展現台灣的綜合國力。台灣產業界與公協會積極支持外交工作，參與外賓交流及國際訪團，前往邦交國與理念相近國家共同促進雙邊合作與互利發展，亦鞏固邦誼。賴政府上任以來，台灣與 12 個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒。若外界以不實訊息含沙射影意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。

四、近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。

五、外交部對《鏡週刊》未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應予以平衡，表達遺憾與抗議，該報導除引述未經查證之說法外，對於部長及次長學歷，以及部長率團出訪時間等資訊，均有明顯不符事實之處。外交部呼籲媒體應秉持查證與平衡報導的精神，亦誠盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。









