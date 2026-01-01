驚呆了！蔡依林3600萬巨型金豬搬進大巨蛋 「包下整架貨機運來台」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林從昨（30）日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，今（1）日迎來最終場，演唱會上的金豬成為開唱以來關注的焦點之一，事實上，這隻金豬要價不斐，4噸重的豬體連同運費，高達120萬美金（約新台幣3600萬元），且必須得包下整架貨機才能完整運送來台。

蔡依林把要價3600萬的金豬搬上大巨蛋。（圖／凌時差提供）

演唱會第二章「PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）」繼10公尺禁忌之劍後，該段的下半段場景身披金色「魅慾女王」造型的JOLIN霸氣站在象徵集結貪、嗔、癡、慾於一身的巨型「貪婪金豬」上，高唱〈BLOODY MARY〉掀起全場高潮，隨著歌詞中不斷高喊的「MONEY MONEY」，金豬瞬間化身為瘋狂吐鈔的撒鈔機，大量「愉悅紙鈔」自高空傾瀉而下，蔡依林提到，可以在這些紙幣上許願，或是寫下對演唱會的感想。

蔡依林化身「魅惑女王」，唱跳多首快歌。（圖／凌時差提供）

在所有巨型道具之中，這隻「貪婪金豬」令人印象深刻，不僅同時肩負JOLIN 的霸氣坐騎與主舞台核心裝置，更內建讓全場歌迷嗨翻的「吐鈔機」功能，也正因為「一豬多用」、內部結構極為複雜，製作成本價格不斐，四噸重的豬體連同運費便高達120萬美金（約新台幣3600萬元），且必須包下整架貨機才能完整運送來台，也因此讓工作人員趣稱它是「坐飛機來的豬」，堪稱名副其實、身價不凡的「金豬」。

蔡依林化身「魅惑女王」，唱跳多首快歌。（圖／凌時差提供）

