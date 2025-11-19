驚呆！賓士女停路邊開車門一蹲 長裙掩護「便溺」畫面曝

該名女子身穿長裙，抵達路邊後先四處張望，確認周邊無人注意後，竟打開駕駛座車門作為掩護，當場蹲下便溺。翻攝自臉書社團苗栗大小事



苗栗一名網友近日在臉書社團「苗栗大小事」發布一段監視器畫面，影片中一位賓士女駕駛將車子停在馬路邊後，竟下車直接蹲在車門旁便溺，誇張行徑掀起大批網友撻伐，附近民眾更驚呼「這以為在大陸才會發生的事情，竟然是在台灣！」

根據影片畫面顯示，該名身著長裙的女子17日下午將車停在路邊，下車後先四處張望，確認周邊無人注意後，隨即打開副駕駛座車門作為掩護，接著竟當場蹲下便溺，完事後又迅速起身並打開後車門擦拭，隨後就駕車離去，完全沒有處理遺留在現場的排泄物，原PO直言「真是佩服她的膽量，但也希望她能有善後的責任感。」

原PO無奈表示，寵物主人都知道要幫狗清理便便，但這位「屎的主人」卻直接走人，並表示案發地點附近就有多處公廁和便利商店，完全無需如此失控，並向網友求助「有什麼辦法能請她回來處理善後呢」。

貼文曝光後引發大量討論，網友紛紛留言批評「她東張西望的時間都夠找到廁所了」、「以為是狗，結果是人類」、「長裙當掩護也太拚」、「沒擦乾淨坐回車子不會臭嗎」。根據環保法規，若在公共場所隨地大小便，可被環保局開罰1,200元至6,000元。

