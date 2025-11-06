驚喊「天啊」桃園南門市場燒剩骨架 攤商豬瘟改賣鴨又遇火劫
桃園市桃園區南門市場火災5日深夜起狂燒7小時，直到6日凌晨3時47分，由消防員進行殘火處理。火災過程救出83歲劉姓男子，所幸人未受傷；這場火燃燒面積約3000平方公尺，幾乎三分之二的攤位遭受火劫；天亮，攤商善後，《自由時報》報導，豬肉商欲哭無淚，表示遇到非洲豬瘟改賣薑母鴨，眼見禁宰解禁，又遇大火，損失慘重，
桃園市議員黃瓊慧得知南門市場起火，第一時間臉書上貼文驚喊「天啊！」表示看到市場燒剩骨架，心中真的五味雜陳；接著說，因有瓦斯零星氣爆。短短幾個字，凸顯火勢猛烈險惡。
桃園市消防局5日晚間21時36分獲報南門市場火災，人車到場時，整座市場濃煙烈焰，且不時傳出爆炸聲。火勢直到6日凌晨3時47分進行殘火處理，起火原因由火調鑑定。消防局初估燃燒面積約3000平方公尺，共出動消防人員107人、義消42人，各式消防車47輛。
桃園市長張善政指出，已要求市府經發局與區公所召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源，研擬中繼與重建方案。
