驚喊「高鐵車廂會爆炸」！旅客全下車警急安檢 被逮女子稱：我算出來的

台北市上週五發生無差別殺人攻擊案件後，全國治安警戒升高，適逢年末、聖誕節與跨年交通尖峰期，大眾運輸系統成為維安重點。未料21日下午，高鐵傳出列車疑似爆炸通報，警方緊急出動全面搜索，部分班次一度受到影響，所幸最終確認為誤報。通報的彭姓女子也被警方依刑法恐嚇公眾罪送辦。

鐵路警察指出，21日下午4時20分，高鐵台南站督導通報警方，一名已下車的旅客反映，稍早搭乘的高鐵833車次「會爆炸」，請求警方協助處理。警方隨即聯繫該名彭姓女子，彭女在電話中聲稱，第七車廂即將發生爆炸，但坦言該說法並非目擊可疑物品，而是「自己算出來的」。

基於公共安全考量，警方不敢大意，立即通報高鐵公司啟動應變機制，並在列車抵達左營站後，要求833車次全車旅客下車進行安檢。荷槍實彈的警方隨後上車逐一檢查，最終未發現任何爆裂物或危險裝置，列車僅延誤約10分鐘後即恢復正常行駛。

警方隨後將彭女帶回調查，在其手機通訊軟體中發現多組意義不明數字，確認其並未實際掌握任何爆炸情資，卻以個人推算向站方通報，已造成乘客恐慌及交通調度影響。全案訊後，警方依《刑法》第151條恐嚇公眾罪嫌將彭女逮捕，後續依法移請台灣台南地方檢察署偵辦。

此外，因高鐵爆裂物通報事件，高鐵系統一度進入緊急戒備狀態。部分網友在社群平台指出，高鐵144車次疑似因安全警戒受到影響而延誤，也有乘客表示列車行進途中突然被要求下車，並目擊警方登車檢查，現場氣氛一度緊張。

所幸，經警方全面檢視後，相關通報皆證實為誤報，未造成任何人員傷亡，乘客也均平安完成行程。鐵路警察局再次呼籲，民眾切勿隨意發布或轉傳未經證實的危安訊息，以免引發社會恐慌並觸犯法律；如發現可疑人、事、物，請立即撥打110通報，警民共同維護交通安全。

