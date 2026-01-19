驚喜更新？網熱議Netflix《咒術迴戰》第二季「偷加入新畫面」
《咒術迴戰》目前最新動畫版第三季「死滅回游前篇」正在播出當中。但是在台灣社群 Threads 上出現了一則討論，有網友發現 Netflix 上的《咒術迴戰》動畫第二季，突然加入了許多原本沒有的新畫面。
根據 Threads 上的討論，大家在重看第二季後發現，關於「宿儺大戰魔虛羅」的集數，多出了不少原本第二季沒有的分鏡，至少新增了 1 分鐘，還有第二季第 41 集的戰鬥橋段…等，像是全新動畫集數般。
據悉，這些新加入的畫面都是源自於後續推出的藍光（BD）版本修正。當初電視版首播時，可能因為製作工期短，導致部分原畫師，像是 Weilin Zhang 負責的分鏡無法完全呈現，如今串流平台偷偷的把片源替換為更完整的 BD 版本，補足了當初的遺憾。
雖然官方並沒有大張旗鼓公告該更新，但有消息指出動畫組早在去年底總集篇《劇場版 咒術迴戰 懷玉．玉折》上映時，片源就已經陸續替換為 BD 版本。而這也引發了一波重看潮，許多觀眾都表示一定要重新體驗第二季更震撼的新畫面。
