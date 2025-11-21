中部中心／張喬羿、李柏瑾

曾經以"秋天別來"、"為你流的淚"走紅的玉女歌手侯湘婷，結婚後投入家庭，已經淡出演藝圈將近20年，最近台中一間國小的家長會長交接活動，卻驚喜出現她的身影，侯湘婷也在活動上，正式接任，下屆家長會長職務，不過43歲，已經是二寶媽的她，以凍齡美貌再度出現，也引起了高度討論。

穿上輕鬆服裝，一開口，就是熟悉的清脆嗓音，相信不少五六年級生，對她都不陌生，

驚喜現身！ 侯湘婷淡出演藝圈18年 最新現況曝光（圖／民視新聞）





多年淡出鎂光燈，氣質清新如昔，迷人風采依舊，1999年，以專輯"你愛我嗎？"出道，曾被封為"玉女歌手"的侯湘婷，是許多人學生時期的女神，"曖昧"、"秋天別來"、"為你流的淚"，都是侯湘婷經典代表作，活躍於演藝圈8年後，她就前往紐約學習設計，接著又在2013年和知名腳踏車大廠捷安特董事長的外孫結婚，淡出演藝圈，不過最近，她現身在大家都意想不到的場合。

一襲紫色長禮服，面帶微笑，接棒家長會長職務，43歲的侯湘婷，已經是二寶媽，凍齡狀態，實在讓人驚艷，





消失演藝圈18年！ 侯湘婷近況曝光 接任國小家長會長（圖／民視新聞）





結婚後，侯湘婷全心投入家庭，同時也熱衷於孩子學校事務，從加入志工隊，協助課輔及導護工作，一直到現在接任家長會長，

而被問到是否有機會回歸歌壇？侯湘婷說，還是會專注在孩子及家庭身上，不過接任會長照片意外曝光，也讓許多粉絲，相當開心，能夠再見女神最新風采。

原文出處：消失演藝圈18年！ 侯湘婷接任家長會長近況曝光

